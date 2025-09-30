Göktaş: 1300'den Fazla Kadın Kooperatifi ve Finansal Destekle Kadınları Güçlendiriyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenen Kadın Konferansı kapsamındaki "Temsilin Adımları - Kadınların Siyasi Olarak Güçlendirilmesi" panelinde önemli açıklamalarda bulundu.

Strateji, plan ve koordinasyon

Göktaş, her şeyden önce kadınların iş gücüne katılımını Türkiye’nin büyüme, kalkınma ve refahının temel taşı olarak gördüklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadın haklarını ve refahını artırmaya yönelik dönüştürücü politikalar başlattıklarını ifade etti.

Göktaş, 12'nci Kalkınma Planı ile kadın istihdamını artırma ve kadın girişimciliğini destekleme hedeflerinin net olduğunu belirterek, "Kadınların Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı kullanarak bu hedeflere ulaşmak adına net bir stratejik yol belirledik" dedi. Ayrıca Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu kurulmuş olup kamu, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum ve özel sektör arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturulduğunu aktardı.

İş ve aile hayatında denge

Bakan, kadınların iş ve aile yaşamını dengeleyebilmesi için uygulamaya konan somut adımları anlattı. Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı ve iş yerinde zorunlu günlük çocuk bakım hizmetleri gibi uygulamalarla aile içi sorumlulukların paylaşılmasını teşvik ettiklerini söyledi. Ayrıca "çocuğu ilkokul çağına gelene kadar her iki ebeveyne de yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyarak çocuk bakımında ortak sorumluluğu teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciliği ve kooperatifleşme

Tarımda kayıt dışı çalışmanın önlenmesi ve sosyal güvenliğe erişimin artırılması için yasal reformlar üzerinde çalıştıklarını belirten Göktaş, kadın girişimciliğini teşvik eden programlara dikkat çekti. "Kadınların girişimci olarak büyümelerine ve başarılı olmalarına yardımcı olmak için hibe, düşük faizli kredi ve vergi teşvikleri gibi finansal destekler sağlıyoruz" diyen Göktaş, bu yaklaşımla 1300'den fazla yeni kadın kooperatifi kurulduğunu bildirdi.

Üretimden pazarlamaya kadar kadınların kapasitesini güçlendirmeye yönelik eğitim, danışmanlık ve marka değeri yükseltme çalışmaları yürütüldüğünü belirten Göktaş, önde gelen e-ticaret platformlarıyla iş birliği sayesinde kadınların dijital pazaryerlerinde yer almasının sağlandığını ve bu çalışmalarla 75 binden fazla kadına ulaşıldığını aktardı. Finansal okuryazarlık eğitimleriyle yaklaşık 1 milyon kişiye erişildiğini de vurguladı.

Eğitim, dijital dönüşüm ve STEM

Göktaş, kadınlara yönelik kapsamlı bir eğitim programı başlatacaklarını belirterek hedeflerinin kadınları yalnızca iş gücüne katmak değil, aynı zamanda inovasyonu yönlendiren ve istihdam yaratan öncü aktörler haline getirmek olduğunu söyledi. Mesleki eğitimler, stajlar ve danışmanlık programlarıyla kadınların bugünün ve geleceğin mesleklerinde öncü olmaları hedefleniyor.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kadın temsilini artırmak amacıyla yürütülen projeler arasında Türkiye Mühendis Kızları Projesine de yer veren Göktaş, bu projeyi 2016 yılında başlattıklarını belirtti. Proje kapsamında bugüne kadar 1500'ün üzerinde üniversite öğrencisine burs, staj ve danışmanlık desteği sağlandığını; 40 ilde, 125 okulda 54 binden fazla öğrenci, öğretmen ve veliye ulaşıldığını aktardı. Üçüncü aşamada genç kadınlara dijital inovasyon ve liderlik sertifika programlarıyla ileri düzey beceriler kazandırılıyor. Ayrıca bu başarının uluslararası boyuta taşındığını ve Küresel Mühendis Kızlar Programının Kosova, Suudi Arabistan, İspanya, Mozambik ve Fildişi Sahilleri gibi ülkelere ulaştığını söyledi.

Enerji, yapay zeka ve genç kadınlar

Göktaş, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile eğitim, istihdam veya mesleki eğitim almayan 3 binden fazla gence ulaşıldığını; mesleki eğitim, psikososyal destek ve dijital fırsatlara erişim sağlandığını belirtti. Yapay zeka ve veri bilimi alanlarında gelişim programları başlattıklarını, Kadınlar İçin Enerji Okulu ile enerji sektöründe kadınların liderlik kapasitesinin artırıldığını vurguladı.

Temel mesaj

Bakan Göktaş, tüm projelerin amacının kadınları yalnızca iş gücüne katmak olmadığını, aynı zamanda inovasyon, stratejik yatırım ve liderlik alanlarında öncü kılmak olduğunu söyledi. Kadınların siyasette, ekonomide, bilimde, diplomaside ve hayatın her alanında güçlendirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu; güçlendirilmiş toplumların daha adil, üretken ve barışçıl olacağını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2), Belgrad Kadın Konferansı kapsamında düzenlenen "Temsilin Adımları-Kadınların Siyasi Olarak Güçlendirilmesi" panelinde konuşma yaptı.