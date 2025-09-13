Bakan Göktaş: 6,7 Milyon Kişiye Eğitimle Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans

Toplantıda 5. Ulusal Eylem Planı ve yürütülen çalışmalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2026-2030 dönemini kapsayan 5. Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Göktaş, son 23 yıl içinde hayata geçirilen kadın politikalarının toplumsal dönüşümü hızlandıran dönüm noktaları olduğunu belirterek, bu politikalar sayesinde kadınların hayatın her alanında daha etkin hale geldiğini vurguladı.

Yasal altyapı, koordinasyon ve hizmet birimleri

Bakan, kadına yönelik şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesinin esas olduğunu belirterek, güçlü yasal altyapıya sahip olunduğunu söyledi. Konuşmasında 6284 sayılı kanun ve Türk Ceza Kanunundaki değişikliklerle oluşturulan hukuki mekanizmalara dikkat çekti.

Yerel ve ulusal düzeyde hazırlanan eylem planlarının önleyici, koruyucu ve destek mekanizmalarının güçlenmesine katkı sağladığını ifade eden Göktaş, koordinasyon kurullarıyla süreç takibinin yapıldığını ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirildiğini aktardı.

Şiddet mağdurlarına yönelik hizmetlerde önemli rol oynayan birimler arasında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) yer alıyor. Göktaş, ŞÖNİM sayısını 85e çıkardıklarını ve bu merkezlerin psikososyal destek, hukuki danışmanlık ve güçlendirme çalışmalarında mağdurlar için güvenli bir liman olduğunu söyledi.

Teknoloji, destek hatları ve yenilikçi modeller

Bakan, 432 Şiddetle Mücadele İrtibat Noktası, 112 kadın konukevi ve destek hatlarıyla barınma, koruma ve güçlendirme hizmetlerinin sağlandığını hatırlattı. Ayrıca ALO 183, KADES uygulaması ve elektronik kelepçe sistemi gibi araçlarla vakalara hızlı müdahale kapasitesinin artırıldığına değindi.

Göktaş, Adalet, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarıyla veri entegrasyon sistemi kurarak şiddetle mücadelede güçlü bir teknoloji altyapısı oluşturduklarını, TÜBİTAK destekli projelerle psikososyal müdahale modelleri ve ihtisaslaşmış konukevleri gibi yenilikçi adımlar attıklarını belirtti.

Konuşmasında ayrıca, "Şiddet önleme faaliyetlerimizi güçlendiriyoruz. 6,7 milyon kişiye verdiğimiz eğitim ve seminerlerle farkındalığı artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Planlama sürecine katılım ve araştırmalar

5. Ulusal Eylem Planı hazırlıklarında 29 ülkenin örnek uygulamaları ve uluslararası belgelerin incelendiğini, 437 paydaşın görüşünün alındığını aktaran Göktaş, ŞÖNİM, kadın konukevi, il müdürlükleri ve SHM irtibat noktalarında görev yapan 1261 taşra personelinin katılımıyla anketler yapıldığını ve 27 odak grup toplantısı düzenlendiğini söyledi. Kamuoyu anketinin de yakında paylaşılacağını bildirdi.

Hedef: Şiddet döngüsünü kalıcı şekilde kırmak

Bakan, kadına yönelik şiddetin aileye ve topluma zarar veren ağır bir insan hakları ihlali olduğunu vurgulayarak, mücadelenin temelinin şiddeti başlamadan önce önlemek olduğunu, bunun için toplumu harekete geçirmenin gerekliliğini belirtti. Göktaş, mücadelede mağdurun yanı sıra failin davranış değişikliğine odaklandıklarını ve amaçlarının "şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmak" olduğunu söyledi.

Nevşehir programı ve saha temasları

Nevşehir programı kapsamında Göktaş, Valiliği ziyaret ederek çocukların çiçek takdimiyle karşılandı, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı ve Vali Ali Fidan ile çalışmalar hakkında görüştü. Ardından AK Parti İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakan, Nar Yapan Eller Kadın İşletme Kooperatifi bünyesindeki restoranda "Aile Dostu" tabelasını asıp kadınlarla birlikte gözleme yaptı ve tezgahta çanak yapımını denedi. Program sırasında Göktaş’a Vali Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile protokol üyeleri eşlik etti.

