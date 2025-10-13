Göktaş İtalya Engelliler Bakanı Locatelli ile Roma'da Görüştü

FAO'daki Dünya Gıda Forumu temasları sonrası Başbakanlık'ta görüşme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İtalya Engelliler Bakanı Alessandra Locatelli ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nde (FAO) düzenlenen Dünya Gıda Forumu haftasının açılışındaki Küresel Gençlik Forumuna katıldı. Buradaki temaslarının ardından iki bakan, Başbakanlık binasında görüşme gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Göktaş ve Locatelli, iki ülkede engellilere yönelik yürütülen projeleri ve karşılıklı gerçekleştirilebilecek projeleri ele aldı.

Göktaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Engelli bireylere yönelik yürüttüğümüz sosyal hizmetler, destek mekanizmaları ve kapsayıcı politika örnekleri üzerine bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Ardından İtalya'da engellilik alanında faaliyet gösteren dernekler, sosyal girişimler ve üçüncü sektör kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, görüşmelerin iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da pekiştirmesini ve işbirliklerimize yeni ufuklar kazandırmasını temenni ediyorum."

Görüşmenin, engellilere yönelik hizmetlerde deneyim paylaşımı ve ortak projelere zemin hazırlaması amaçlanıyor.

