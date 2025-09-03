Göktaş: Ülkemize Özgü Sosyal Medya Düzenlemesi — 16 Yaş Altı Önerisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göktaş, aile politikaları, nüfus eğilimleri, Komşu Anne uygulaması ve çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine dair açıklamalar yaptı.

Sosyal medya düzenlemesi: "Ülkemize özgü model"

Bakan Göktaş, çocukları hedef alan sosyal medya düzenlemesi konusunda, "Yeni yasama dönemi açılır açılmaz bu konuyla ilgili yasa tasarısını sunacağız" dedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun önemli rolüne işaret eden Göktaş, Avustralya'da gündeme gelen 16 yaş altı yasak tartışmalarına atıfta bulundu ve şunları belirtti: "Ülkemize özgü bir model çalışıyoruz. İlk aşamada biz 13 yaş altı demiştik. Sonra 13-16 yaşta burada bir kademe uygulayalım dedik ama bakanlık olarak bizim önerimiz 16 yaş altı olması yönünde. Genel literatür de bu şekilde."

Göktaş, çocukların sosyal medyada dezenformasyona daha fazla maruz kaldığını vurgulayarak, "Yetişkinlere göre dezenformasyona daha fazla maruz kalabiliyorlar. Çocuklara sürekli gerçek olmayan bir hayat sunuyor. Yapay zeka hayatımızın her alanını etkileyen bir model ve çok hızlı hayatımıza girdi" ifadelerini kullandı. Bakan, sosyal medya üreticilerine yükümlülükler getirileceğini, Meta ile görüşmeler yapıldığını ve daha sıkı denetim talep ettiklerini söyledi.

Nüfus verileri ve 3 çocuk mesajı

Göktaş, nüfus ve çocuk sayısında düşüş olduğunu belirterek, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu ile gurur duysa da artık yaşlanma eğilimi görüldüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç çocuk vurgusuna atıfla, "Cumhurbaşkanı'mız aslında bu günleri öngörerek vurgu yapıyordu. Tabii o zamanlar eleştiriler oldu. Ama bugün baktığımız zaman durumun ne kadar acil, vahim ve önemli olduğunu ortaya koymuş olduk" dedi.

Göktaş, doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekti: "2024'te doğurganlık hızımız 1,51 iken, bu sene 1,48'e düştü. Tarihin en düşük noktalarını yaşamaya devam ediyoruz."

Mali destekler: Doğum yardımları ve ödemeler

Bakan, genç nüfusun artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi vererek, Deprem bölgesinde Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 6 ay içinde 5 bin 500 genci evlendirdik dedi. Doğum yardım sisteminin güncellendiğini belirten Göktaş, desteğin kapsamını şöyle anlattı: "İlk çocuğa tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuğa her ay 1500 lira, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin liralık desteğimizi her ay annelerin hesabına yatırıyoruz. Türkiye genelinde 383 bin 684 annemizin hesabına, bu kapsamda 3,5 milyar lira aktardık."

Yarım zamanlı çalışma: Aile ve iş dengesine destek

Göktaş, ailelerin iş ve yaşam dengesini desteklemek için yarım zamanlı çalışma yönetmeliğini çıkardıklarını belirtti. "Çocukları 6 yaşına gelene kadar hem erkeklerin hem de kadınların bundan faydalanabileceğini" söyleyen Bakan, modelin batıda yaygın olduğunu ve Orta Vadeli 12. Kalkınma Planı ile uyumlu olduğunu açıkladı. "Biz, kanunlaşmış fakat yönetmeliğe geçmemiş bu konuyu yönetmeliğe geçirdik" ifadelerini kullandı.

Komşu Anne uygulaması: Güvenli, uygun maliyetli bakım

Komşu Anne modelinin detaylarını paylaşan Göktaş, uygulamanın İskandinav ülkeleri, Fransa, İtalya, Almanya ve Belçika gibi birçok ülkede benzer örnekleri olduğuna dikkat çekti. Göktaş, "Kadınlar, 1-5 çocuk arasında, kendi evlerinde güvenli ortamı oluşturup bakabiliyor. Komşu Anne adayları, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın erken çocukluk eğitimini aldıktan sonra ilk yardım eğitiminden geçiyor" dedi. Modelin amaçlarının aileleri iş hayatından koparmadan desteklemek ve özel kreş maliyetlerini azaltmak olduğunu vurguladı ve liyakat ile ehliyete dikkat çekti.

Diğer gündem: Terörsüz Türkiye süreci

Bakan Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda önemli bir adım olduğunu belirtti. "19 Ağustos'ta şehit ve gazi derneklerimizle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonunun misafiri olduk. Özellikle orada annelerin, ailelerin, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin taleplerini dile getirme, hassasiyetlerini dile getirme imkanımız oldu" diye konuştu. Göktaş, sürecin şehit ve gazi ailelerinin beklentileri gözetilerek yürütüleceğini ve bakanlığın katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti.

