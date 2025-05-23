Göktürklerin Mirası 'Taşbabalar' Filminin Gala Gösterimi Yapıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Moğolistan Bilimler Akademisi işbirliğiyle hazırlanan kültürel miras projesi kapsamında 'Göktürklerin Gizemli Mirası: Taşbabalar' filminin gala gösterimi gerçekleştirildi.

TİKA'da yapılan belgesel gösterimine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar, Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan, Türkiye'nin eski Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş ve pek çok davetli katıldı.

Burada konuşan Çam, emeği geçenlere teşekkür ederek, bu çalışmaların ortak bir hafıza oluşturduğunu ve dünya mirası açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Çam, Göktürkler'in mirasının yaşatılması adına çeşitli çalışmalarda bulunduklarını, Türkiye'nin bu konuda önemli katkılar sunabileceğini belirtti.

TİKA'nın son dönemde karşılaştığı zorluklara rağmen başarılı projelere imza attığını kaydeden Çam, TİKA Başkanı Kayalar'ın liderliğinde gerçekleştirilen çalışmaların önemine dikkat çekti. Kültürel faaliyetlere yönelik yoğunlaşmanın sürdüğünü dile getiren Çam, kazı alanlarındaki çalışmaların artırılacağını bildirdi.

Moğolistan'da 900'e Yakın Proje Hayata Geçirildi

TİKA Başkanı Kayalar, ajansın Moğolistan'da 1994’ten beri 900’e yakın proje gerçekleştirdiğini belirterek, ortak kültürel mirasa dair projelerin iz bıraktığını ifade etti. 1994 yılında başlattıkları 'Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi' çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bilge Tonyukuk Anıtı’na giden 46 kilometrelik yolu asfaltladıklarını vurguladı.

Kayalar, Göktürk dönemine ait 10 taşbabanın modern restorasyon yöntemleriyle yeniden ayağa kaldırıldığını, Orta Asya'daki Türk varlığını somut biçimde belgeleyen bu taşbabaların kültürel mirasın nadide örnekleri olduğunu dile getirdi. Restorasyonlar sırasında 4 bin kilometrelik bir saha taranarak eserlerin bilimsel raporlamalarla kayıt altına alındığını belirtti. Bu kıymetli sürecin, 'Göktürklerin Gizemli Mirası: Taşbabalar' belgeseline ilham verdiğini açıkladı.

Kayalar, belgesele katkıda bulunan kurumlara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

56. Yıl Dönümünde İkili İlişkiler

Büyükelçi Munkhbayar, bu yıl Moğolistan-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 56. yıl dönümü olduğunu, ancak bu iki ülke arasındaki ilişkilerin daha derin bir tarihsel geçmişe sahip olduğunu ifade etti. Son yıllarda özellikle kültürel alanda ilişkilerin daha da geliştiğini vurgulayan Munkhbayar, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Doğan, belgeselin hikayesine değinerek, 10 yıl boyunca Moğolistan'da gerçekleştirdikleri çalışmalara dikkat çekti. Konuşmaların ardından belgeselin gala gösterimine geçildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Moğolistan Bilimler Akademisi işbirliğinde kültürel miras projesi kapsamında "Göktürklerin Gizemli Mirası: Taşbabalar" filminin galası gerçekleştirildi. Programda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam (sol 2), TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağ 2), Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar (solda) ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yasin Bulduklu (sağda) da yer aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Moğolistan Bilimler Akademisi işbirliğinde kültürel miras projesi kapsamında "Göktürklerin Gizemli Mirası: Taşbabalar" filminin galası gerçekleştirildi. Programda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam (sol 2), TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağ 2), Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar (solda) ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yasin Bulduklu (sağda) da yer aldı.