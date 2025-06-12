Gökyüzüne Aşk: Nalbur Fırat Tekin Pilot Oldu

Diyarbakır'da Gökyüzüne Duyulan Tutku

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde nalburluk yapan Fırat Tekin, 13 yıl önce yamaç paraşütüyle uçuş yaparak gökyüzü ile tanıştı. Bu deneyim, Tekin'in havacılığa olan ilgisini ateşledi. Babasından kalan nalbur dükkanını işleten 43 yaşındaki Tekin, arkadaşlarının yönlendirmesiyle yamaç paraşütü etkinliğine katıldı ve gökyüzünün keyfini çıkardı.

Tutku ile Meslek Arasında Bir Yolculuk

Yamaç paraşütü deneyiminden sonra havacılığa olan sevgisini mesleğe dönüştürmeye karar veren Tekin, eşi ve çocuklarının desteğiyle harekete geçti. Dicle Üniversitesi'nde muhasebe eğitimi aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Evini, iş yerini ve aracını satarak elde ettiği gelirle ticari pilot lisansı almaya karar veren Tekin, yurt dışında dil eğitimi de aldı. 13 yıllık çaba ve özverinin ardından çeşitli illere ticari uçuşlar gerçekleştirmeye başladı.

Havacılık Yolunda Zorluklar ve Başarılar

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Gökyüzüne o kadar aşık oldum ki onun için gemileri yaktım. 13 yıl boyunca dil eğitimi, üniversite eğitimi, pilotaj eğitimi aldım.” diyerek, pilot ücretli eğitim sürecinin zorluğuna dikkat çekti. Tek motorlu uçağı ile turistik gezilere ve yolcu taşımacılığına yaklaşık 6 ay önce başladığını ifade etti.

Havacılığa olan katkısıyla bölgesel turizme de destek veren Tekin, “Hem havacılığa hem de bölgesel turizme katkıda bulunmanın gururu ayrı bir şey. Bu işe giriştiğimde çok büyük emek ve zaman harcadım. Hiç pişman değilim çünkü buna değiyor.” dedi.

Gelecek Hedefleri

Tekin, eğitimlerini tamamladığını belirterek, burada bir uçuş okulu açmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Tarihi ve gökyüzünü bir arada görmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken, “Gökyüzü, insanın ufkunu da etkiliyor. Yerde gördüğünüz şeyleri farklı bir açıdan görmek çok daha heyecanlı.” şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da 13 yıl önce nalburluk yapan Fırat Tekin, gökyüzüne duyduğu tutku dolayısıyla evini, iş yerini ve aracını satıp pilot lisansı ve tek motorlu uçak aldı, pilot oldu. Eşi ve 3 çocuğunun desteğiyle 13 yıllık zorlu serüveni geride bırakan Tekin, aldığı tek motorlu uçağı ile seyahat, tanıtım, turizm ve çeşitli organizasyonlar kapsamında Diyarbakır ve farklı illerde uçuşlar gerçekleştiriyor.

Diyarbakır'da 13 yıl önce nalburluk yapan Fırat Tekin, gökyüzüne duyduğu tutku dolayısıyla evini, iş yerini ve aracını satıp pilot lisansı ve tek motorlu uçak aldı, pilot oldu. Eşi ve 3 çocuğunun desteğiyle 13 yıllık zorlu serüveni geride bırakan Tekin, aldığı tek motorlu uçağı ile seyahat, tanıtım, turizm ve çeşitli organizasyonlar kapsamında Diyarbakır ve farklı illerde uçuşlar gerçekleştiriyor.