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Golan Tepeleri'nde Ayşe Kıyılı'nın Yıldızlı Yüzük Hikayesi: Esed'in Düşüşü İle Gelen Özgürlük

Suriye vatandaşı Türk asıllı Ayşe Kıyılı, Esed'in düşüşüyle birlikte ağabeyinin hediye ettiği yüzüğü çok sevindiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 12:04
Golan Tepeleri'nde Ayşe Kıyılı'nın Yıldızlı Yüzük Hikayesi: Esed'in Düşüşü İle Gelen Özgürlük

Ayşe Kıyılı'nın Tarihî Anı

Suriye vatandaşı 61 yaşındaki Ayşe Kıyılı, 2015 yılında İstanbul'dan ağabeyinin hediye ettiği, yıllarca korkuyla sakladığı ay yıldız işlemeli yüzüğü takmaya 8 Aralık'ta Beşşar Esed rejiminin yıkılması ile başladı.

Golan Tepeleri'nde Yeni Bir Dönem

Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri, 8 Aralık'ta Baas rejiminin çöküşünün ardından İsrail'in genişlettiği işgal ile yeniden dünya gündemine otururken, Kıyılı için bu tarih çok özel bir anlam taşıyor. 1920'lerde Hatay'dan Şam'a göç eden ailesiyle birlikte Barış Şehri'nde yaşayan Kıyılı, bu değişimi büyük bir umutla bekliyordu.

Kıyılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail bölgede işgalini genişletmeseydi hayatımızın daha iyi olacağını" ifade etti. Eşinin 6 ay önce vefat ettiğini belirten Kıyılı, “Beşşar’ın düşmesini görmek isterdim, o da bekliyordu. Ancak nasip değilmiş” dedi.

Yüzüğün Anlamı ve Teşekkür Mesajı

Ağabeyinin kendisine hatıra olarak verdiği yüzüğü yıllarca takamadığını söyleyen Kıyılı, "Şimdi Beşşar düştüğünden beri takıyorum. Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve tüm Türk halkına teşekkür ederim. Bizi çok sevindirdiniz, yardımlarınızla Beşşar devrildi." şeklinde konuştu.

Özgürlüğün Keyfi

9 senedir sakladığı yüzüğü takmanın mutluluğunu yaşayan Kıyılı, "Artık rahatça takıyorum, çünkü Beşşar gitti" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 14 yıldır Suriye vatandaşlığı dışında kimliğini gizlediğini belirten Kıyılı, "Türk olduğum anlaşılmasın diye takamıyordum. Bize bu kadar çektirdiler." dedi.

Aile Hasreti ve Gurbet Zorluğu

Hatay’da yaşayan akrabalarını uzun yıllar ziyaret edemediğini aktaran Kıyılı, “Artık gidip onları göreceğim” dedi. 8 Aralık günü akrabalarıyla telefonda görüşerek kendisini tebrik ettiklerini belirtti.

Türk halkına duyduğu minneti dile getiren Kıyılı, "Bizi düşündüklerinde, biz de onlara seviniyoruz. Şimdi Beşşar düşünce onlar da bizimle sevindi. Hepinize selamlar." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Suriye vatandaşı 61 yaşındaki Hataylı Ayşe Kıyılı, İstanbul'dan 2015'te ağabeyinin hediye ettiği...

Suriye vatandaşı 61 yaşındaki Hataylı Ayşe Kıyılı, İstanbul'dan 2015'te ağabeyinin hediye ettiği ancak korkuyla sakladığı ay yıldız işlemeli yüzüğü 8 Aralık'ta Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından takabildi. Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri, bölgede 8 Aralık'ta Baas rejiminin yıkılmasından itibaren İsrail'in genişlettiği işgalle gündeme geliyor. Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetine bağlı, eski adıyla "Baas Şehri", yeni ismiyle "Barış Şehri"nde yaşayan ailesi 1920'lerde Hatay'dan Şam'a göçmüş Suriye vatandaşı Türk asıllı Ayşe Kıyılı içinse Esed rejiminin yıkılması yepyeni bir anlam taşıyor. Kıyılı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Suriye vatandaşı 61 yaşındaki Hataylı Ayşe Kıyılı, İstanbul'dan 2015'te ağabeyinin hediye ettiği...

Suriye vatandaşı 61 yaşındaki Hataylı Ayşe Kıyılı, İstanbul'dan 2015'te ağabeyinin hediye ettiği ancak korkuyla sakladığı ay yıldız işlemeli yüzüğü 8 Aralık'ta Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından takabildi. Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri, bölgede 8 Aralık'ta Baas rejiminin yıkılmasından itibaren İsrail'in genişlettiği işgalle gündeme geliyor. Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetine bağlı, eski adıyla "Baas Şehri", yeni ismiyle "Barış Şehri"nde yaşayan ailesi 1920'lerde Hatay'dan Şam'a göçmüş Suriye vatandaşı Türk asıllı Ayşe Kıyılı içinse Esed rejiminin yıkılması yepyeni bir anlam taşıyor. Kıyılı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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