Golan Tepeleri'ndeki Saldırıda Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

Golan Tepeleri'nde Roket Saldırısı

İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde, Mecdel Şems beldesine yönelik düzenlenen roket saldırısında ölü sayısı 11'e yükseldi. Saldırıda 6'sı ağır olmak üzere toplam 24 kişi yaralandı.

İsrail Ordu Açıklaması ve Hizbullah’a Yöneltilen Suçlamalar

İsrail ordusuna ait yapılan açıklamada, saldırının Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinden başlatıldığı ifade edilerek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğu belirtildi. Ancak Hizbullah, kendilerinin bu olayla ilgisi olmadığını vurgulayarak, suçlamaları reddetti.

Başbakan Netanyahu’nun Tepkisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından ABD seyahatine son vererek derhal ülkesine dönmek için talimat verdi. Başbakanlık Ofisi, bu kararın eleştirilmesine yanıt olarak, hangi koşullarda alındığının yanlış yansıtıldığını açıkladı.

Aşırı Sağcı Koalisyon Ortaklarından Sert Yanıt Talepleri

İsrail'de aşırı sağcı koalisyon ortakları, Lübnan ile bir savaş başlatılması çağrısında bulundu. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ve tüm Lübnan'ın bedel ödemesi gerekiyor," dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise güvenlik kabinesi ile saldırının ardından acil toplantı gerçekleştirdi. Güvenlik yetkililerinin, Hizbullah'a karşı olası eylem planlarını sunduğu belirtildi.

Uluslararası Tepkiler ve Gerilimin Arttığı Bölge

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri, uluslararası hukuka göre tartışmalı bölge olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki gerginlik, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana artarak devam ediyor.