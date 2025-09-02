Golani Tugayı'ndan Bir Asker Daha İntihar Etti: Sayı 18'e Yükseldi

İsrail ordusunda, Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyen Golani Tugayı'na mensup bir askerin intihar ettiği bildirildi.

Olay ve soruşturma

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir ordu yetkilisine dayandırdığı haberde, askerin cansız bedeninin ülkenin kuzeyindeki bir üste bulunduğu belirtildi. Ordu yetkilisi, söz konusu olayla birlikte yıl başından bu yana intihar eden asker sayısının 18'e ulaştığını kaydetti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada ise askeri polisin Golani Tugayı'na mensup askerin ölümüne ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

İntiharların artışı ve ordunun tepkisi

İsrail basınına yansıyan intihar vakaları geniş yankı uyandırırken, ordu yetkilileri giderek artan intiharlara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor. Ordu, askerlerin bozulan ruh sağlığına yönelik psikolojik destek programı başlatmıştı.

Bu kapsamda İsrailli Duygusal İlk Yardım Servisi (ERAN)'dan yapılan açıklamada, haziran ayında 6 binden fazla İsrail askerinin psikolojik destek için başvuruda bulunduğu ifade edilmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 17 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, ordudaki intihar vakalarına ilişkin soruya "olayları inceledikleri ve araştırdıkları" şeklinde cevap vermişti. Sözcü, 2025 yılına ait intihar sayılarını açıklamaktan ise kaçınmıştı.