Gölbaşı'nda Temizlik İşçileri Altın ve Paralı Çantayı Sahibine Ulaştırdı

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, çalışma sırasında buldukları çantayı sahibine teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karaoğlan Mahallesi'nde rutin temizlik çalışması yürüten ekip yol kenarında bir çanta buldu. İçinde altın, nakit para, kredi kartı ve kişisel eşyalar bulunan çanta, temizlik işçileri tarafından birim amirlerine teslim edildi.

Yapılan araştırmada çantanın sahibinin emekli öğretmen Necati Erkmen olduğu belirlendi ve eşyaları eksiksiz şekilde kendisine teslim edildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, örnek davranış sergileyen temizlik personeli Şenol Özdemir, Benan Polat, Yalçın Taraz'ı makamında ağırlayarak teşekkür belgesi ve altın verdi.

Odabaşı, personele yönelik şu değerlendirmede bulundu: "Kardeşlerimiz, temizlik hizmeti yaparken yol kenarında bir çanta buldular. Bu çantaya hiç dokunmadan amirlerine getirip teslim ettiler. Bu çantanın içinde altın, nakit para, kredi kartı olduğunu bilmelerine rağmen onurlu bir davranışla, geçimin zor olduğu şu dönemde gidip amirlerine teslim ettiler. Gölbaşı Belediyesine yakışır bir davranışta bulundular. Biz de kendilerini kutluyoruz."

Çantanın sahibi Necati Erkmen, eşyalarını geri aldığı için memnuniyetini şöyle dile getirdi: "Gölbaşı Belediyesi'nden personel arkadaşlar bulmuşlar. Belediyeden bana ulaştılar. İşin maddi tarafını bir tarafa bırakırsak, eski bir temizlik işçisinin oğlu olarak arkadaşların bu çantayı bana teslim etmesi beni çok mutlu etti. Emekli bir öğretmen olarak bu insanları yetiştirenleri, bu insanlarla çalışanları yürekten tebrik ediyorum."