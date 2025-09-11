Gölcük Skate Park'a Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı verildi

Kocaeli'deki Gölcük Skate Park'ın adı, İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi anısına değiştirildi.

İsim değişikliği ve belediye açıklaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre parkın adı "Mattia Ahmet Minguzzi Skate Park" olarak belirlendi. Değişikliğin, Kocaeli'ye gelen annesi Yasemin Minguzzi'nin talebi üzerine yapıldığı kaydedildi.

Başkan Büyükakın ve aileden tepki

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, anne Minguzzi'nin isteğine kayıtsız kalamayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ahmet Minguzzi'nin adı, bundan sonra gençlerimizin enerjisinin ve hayallerinin buluşma noktası olan skate parkımızda yaşayacak. Gölcük Skate Parkı'nın adını 'Mattia Ahmet Minguzzi Skate Park' olarak değiştiriyoruz."

Yasemin Minguzzi de oğlunun isminin parka verilecek olmasından memnun olduğunu belirterek, Başkan Büyükakın'a Ahmet ve diğer çocuklar için teşekkür etti.