Gölcük’te Yeni Mezarlık Alanları Hazırlandı: Hisareyn ve Panayır Tahsisleri Tamam

Gölcük’te yeni mezarlık alanları hazırlandı

17 Ağustos Mezarlığı’nın dolmasıyla ortaya çıkan ihtiyaç üzerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesinde yeni mezarlık alanları oluşturdu. Çalışmalar, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü.

Hisareyn Mahallesi: Gölcük Kent Mezarlığı

Gölcük Hisareyn Mahallesi’nde 7.566,12 metrekarelik alan Orman Genel Müdürlüğü’nden tahsis edildi. Tahsis sonrası alanda zemin düzenleme ve tesviye çalışmaları tamamlandı. Mezarlık içi ulaşımı sağlamak amacıyla iç yol serimleri yapıldı; güvenlik ve sınır bütünlüğü için alanın çevresinin taş duvar ve tel çit ile çevrilmesi planlandı. Alana uygun altyapı çalışmaları tamamlanarak alan Gölcük Kent Mezarlığı olarak düzenlendi.

Defin işlemleri resmen başladı

Tüm düzenleme ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni mezarlıkta defin işlemleri resmen başladı. Hisareyn’de hayata geçirilen kent mezarlığı, Gölcük’ün uzun vadeli mezarlık ihtiyacını karşılayacak önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Panayır Mahallesi için hazırlıklar sürüyor

Gölcük Panayır Mahallesi’nde ise 5.385,55 metrekarelik alanın Orman Genel Müdürlüğü’nden tahsisi gerçekleştirildi. Alanın planlama, düzenleme ve altyapı hazırlıklarını kapsayan mezarlık oluşturma çalışmalarının kısa sürede başlatılması hedefleniyor. İlçede ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde alan taramaları yapılırken, kurumlar arası görüşmeler devam ediyor.

