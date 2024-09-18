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Gold Apollo, Lübnan'daki Patlama ile İlgili Açıklama Yaptı

Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarının Gold Apollo tarafından üretilmediği, BAC şirketinin sorumlu olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 09:41
Gold Apollo, Lübnan'daki Patlama ile İlgili Açıklama Yaptı

Gold Apollo'dan Önemli Açıklama

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, Lübnan'da meydana gelen patlamaların ardından yaptığı yazılı açıklamada, olayda kullanılan çağrı cihazlarının kendisine ait olmadığını belirtti. Şirket, üretiminin sadece Sertifikalı Marka Yetkisi verdikleri BAC isimli firmaya ait olduğunu duyurdu.

Açıklamalar Detaylandırıldı

Gold Apollo, AR924 modeli çağrı cihazlarının üretiminde hiçbir yetkileri olmadığını, yalnızca marka lisansı verdiklerini ifade etti. Şirketin yöneticisi Hsu Ching Kuang, düzenlediği basın toplantısında bu cihazların yalnızca yurt dışında üretildiğini vurguladı.

Patlamaların Ardından Olay Gelişmeleri

Patlamaların, Macaristan'daki BAC Consulting Ltd isimli şirket tarafından üretildiğini belirten Hsu, bu firma ile 3 yıl önce bir yetkilendirme sözleşmesi imzaladıklarını açıkladı. Olayla ilgili olarak, Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlamalar sonucunda 1’i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 2,800 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ve Lübnan Arasındaki Gerilim

Patlamaların ardından Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail’den henüz bir yanıt gelmedi. Bu arada, İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda son günlerde bir artış gözlemleniyor.

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