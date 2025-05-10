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Gönen Baldı Pirinci ve Erdek Kapıdağ Zeytinyağı Coğrafi İşaretle Tescillendi

Balıkesir'de, Gönen baldo pirinci ve Erdek Kapıdağ zeytinyağı coğrafi işaret tescili aldı, ildeki coğrafi işaret sayısı 41'e çıktı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 16:36
Gönen Baldı Pirinci ve Erdek Kapıdağ Zeytinyağı Coğrafi İşaretle Tescillendi

Balıkesir'de, Gönen baldo pirinci ve Erdek Kapıdağ zeytinyağı, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Vali İsmail Ustaoğlu, bu anlamlı gelişmelerin duyurulduğu tanıtım toplantısında, Balıkesir'in tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra tarımsal potansiyeline de dikkat çekti. Ustaoğlu, "İlimiz sınırları içinde çayın dışında her çeşit ürün yetişiyor. Alın terinin toprakla buluştuğu ürünlerin katma değerli olarak satılması çok önemli. Bu açıdan coğrafi işaret büyük önem taşıyor," dedi.

Ustaoğlu, Balıkesir'deki coğrafi işaret sayısının 41'e ulaştığını belirterek, "Gönen deyince akla önce baldo pirinci, Erdek deyince zeytinyağı gelir," ifadelerini kullandı.

TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak ise, coğrafi işaretli yeni ürünlerin Balıkesir'in markalaşmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Durak, "Ülkedeki su ürünlerinin de markalaşması için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye, coğrafi işaret sayısı açısından dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor," diye konuştu.

Durak, coğrafi işaretlerin, uluslararası pazarlara açılmanın yanı sıra çiftçinin emeğinin değerlenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Tanıtım toplantısının ardından Vali Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ve Durak, Gönen baldo pirincinin coğrafi işaret belgesini Gönen Ziraat Odası Başkanı Kemal Arpacı'ya, Erdek Kapıdağ zeytinyağının belgesini ise Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz'a takdim etti.

Balıkesir'de Gönen baldo pirinci ve Erdek Kapıdağ zeytinyağı Türk Patent ve Marka Kurumunca...

Balıkesir'de Gönen baldo pirinci ve Erdek Kapıdağ zeytinyağı Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi. Tescillenen ürünler için Gönen ilçesinde tanıtım toplantısı düzenlendi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, burada konuşma yaptı.

Balıkesir'de Gönen baldo pirinci ve Erdek Kapıdağ zeytinyağı Türk Patent ve Marka Kurumunca...

Balıkesir'de Gönen baldo pirinci ve Erdek Kapıdağ zeytinyağı Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi. Tescillenen ürünler için Gönen ilçesinde tanıtım toplantısı düzenlendi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, burada konuşma yaptı.

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