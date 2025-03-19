Google, Irksal Ayrımcılık Davasında 28 Milyon Dolar Ödeme Yapacak

Google, çalışanlarına ayrımcılık yaptığı iddiaları nedeniyle 28 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:03
Google, Irksal Ayrımcılık Davasında 28 Milyon Dolar Ödeme Yapacak

Google'dan 28 Milyon Dolarlık Uzlaşma

Google, beyaz ve Asyalı çalışanlara diğer etnik kökenlerden gelen çalışanlarına göre daha iyi ücret ve kariyer fırsatları sunduğu iddiaları nedeniyle 28 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Davanın Detayları

BBC'nin haberine göre; eski Google çalışanı Ana Cantu tarafından 2021 yılında açılan davada, şirketin beyaz ve Asyalı çalışanları kayırdığı, diğer kökenlerden gelen çalışanlara ise daha az maaş verdiği ve kariyer geliştirme fırsatları sunmadığı öne sürülmüştü. Cantu, 7 yıl boyunca Google'da büyük bir çaba gösterdiğini ancak beyaz ve Asyalı akranları terfi alırken kendisinin hiç yükselemediğini ifade etti.

Yargı Süreci ve Uzlaşma

California Santa Clara Üst Mahkemesi'nden Yargıç Charles Adams, davaya taraf olanlar arasında varılan uzlaşmayı ön onayladı. Dava, 15 Şubat 2018 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında istihdam edilen 6 bin 632 çalışan adına açılmıştı.

Google'ın Açıklamaları

Google, çalışanlarına ayrımcılık yaptığı yönündeki suçlamaları kabul etmediğini bildirdi. Şirketin sözcüsü, "Bir uzlaşmaya vardık ama herhangi birine farklı davrandığımız yönündeki iddialara katılmamaya devam ediyoruz. Ayrıca, tüm çalışanlara adil bir şekilde ödeme yapma, işe alma ve ücretlendirme konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz," dedi.

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