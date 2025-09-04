DOLAR
Google Kesintisi: Sayan'dan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne Rapor Talebi

Ömer Fatih Sayan, Google ve Android servislerindeki Türkiye-Avrupa kesintisi için Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin Google'dan teknik rapor talep ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:07
Türkiye ve Avrupa'yı etkileyen aksama sonrası takip ve yerlilik vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan bir kesinti yaşandığını bildirdi.

Sayan, yaşanan aksama üzerine Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin Google'dan teknik rapor talep ettiğini belirtti ve sürecin yakından izlendiğini vurguladı.

"Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, Google'dan kesinti sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler, yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda yüzde 60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."

