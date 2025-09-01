Gordion Arkeofilm Festivali'nde Finalistler Belli Oldu — 12 Profesyonel, 10 Öğrenci

2. Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali finalistleri duyuruldu

Gordion Vakfı tarafından düzenlenen ikinci Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali'nin ön elemeleri tamamlandı. Profesyonel kategoride 12, öğrenci kategorisinde 10 film finale kaldı.

Başvuru ve destek bilgileri

Festivale dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi geldi: 102 ülkeden 1198 başvuru alındı. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara Kalkınma Ajansı ve Polatlı Belediyesi destekleriyle gerçekleştiriliyor. Festival, arkeoloji ve sinema tutkunlarını 24-27 Eylül tarihleri arasında Ankara ve Polatlı'da buluşturacak.

Gordion Vakfı'ndan amaç ve değerlendirme süreci

Gordion Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kadim Koç, başkentin ilk UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan antik kenti Gordion'un tanıtımı için festivali geleneksel hale getirmek istediklerini vurguladı. Koç, sürece ilişkin olarak şunları ifade etti: ‘Ön jüri üyelerimiz objektif kriterlere göre yoğun bir mesai harcayarak finalist filmleri belirledi. Profesyonel kategoride 12, öğrenci kategorisinde ise 10 film finale kaldı. Asıl jüri ise festival günlerinde değerlendirmelerini yapacak.’

Finale kalan öne çıkan yapımlar

Profesyonel kategoride Türkiye'den ‘Zerzevan'ın Gizemli Hikayesi’ (Kamer İncedursun), ‘Oya’ (Sevinç Baloğlu) ve ‘Kahin’ (Şükrü Gürsoy) ile birlikte İtalya'dan ‘Gargano Sacro’ (Lorenzo Scaraggi), Japonya'dan ‘The Journey’ (Kazuya Isobe) ve İran'dan ‘Wind's Heritage’ (Nasim Soheili) gibi yapımlar öne çıktı.

Öğrenci kategorisinde Türkiye'den ‘Altay’ (Pelin Girgin), ‘Kışyarı’ (Hamit Başar Yıldırım) ve ‘Gri Ankara’ (Serkan Işık/Emre Balcı) finale kalan çalışmalar arasında. Yurt dışından ise Tunus'tan ‘From Past to Present 'Chechia'’ (Nour Mansour) ve Hindistan'dan ‘Vahanbheru-The Boat's Companion’ (Harsh Dave) dikkat çekti.

Jüri ve program

Final değerlendirmesinde ana jüri üyeleri arasında Derviş Zaim, Nihan Gider Işıkman, Kerime Senyücel, Dr. Günsel Özbilen, Andreas Treske, Gülden Özel ve Mustafa Metin yer alacak. Öğrenci filmleri jürisinde ise Neslihan Semerci, Hayri Çölaşan ve Dr. Emel Uzun Avcı görev alacak.

Gösterimler ve kapanış

Festival kapsamında film gösterimleri Ankara'daki Milli Kütüphane Kültür Salonları'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, 27 Eylül'de Gordion Antik Kenti'nde düzenlenecek ödül töreni ve çeşitli etkinliklerle sona erecek.

Gordion Vakfı tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali'nde ön elemeler tamamlandı, profesyonel kategoride 12, öğrenci kategorisinde ise 10 film finale kaldı. Gordion Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kadim Koç (fotoğrafta), konuya ilişkin açıklama yaptı.