Görele'de Bariyere Çarpan Otomobil Alev Aldı: Sürücü Yaralandı

Görele'de Trabzon-Samsun istikametindeki 55 AEY 564 plakalı otomobil, hastane kavşağında bariyerlere çarpıp alev aldı; sürücü yaralandı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:34
Görele'de Bariyere Çarpan Otomobil Alev Aldı: Sürücü Yaralandı

Görele'de Bariyere Çarpan Otomobil Alev Aldı

Trabzon-Samsun güzergâhında kaza: Sürücü yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Trabzon’dan Samsun istikametine seyir halinde olan, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 55 AEY 564 plakalı otomobil, hastane kavşağında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın ardından araçta yangın çıktı ve otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRELE İLÇESİNDE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTIKTAN SONRA ALEV ALDI

