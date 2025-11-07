Görele'de 'Genç Eller Camide Renkler' Sergisi Açıldı

Giresun Üniversitesi öğrencilerinin cami temalı eserleri beğeniye sunuldu

Giresun’un Görele İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen ve Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından desteklenen Genç Eller Camide Renkler projesi kapsamında, Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleriyle bir resim sergisi açıldı.

Sergide, projenin hedefi doğrultusunda cami ve maneviyat merkezli bir bilinç oluşturmayı amaçlayan gençlerin hazırladığı eserler ziyaretçilere sunuldu. Katılımcılar, gençlerin duygu, düşünce ve değer dünyalarını renk ve kompozisyonlarla ifade ettikleri özgün çalışmaları ilgiyle inceledi.

Görele İlçe Müftü Vekili Yunus Emre Haşıl, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada:

'Bu proje ile gençlerimizin camiyi yalnızca ibadet edilen bir mekân olarak değil, aynı zamanda sanatın ve estetiğin hayat bulduğu bir alan olarak görmelerini amaçlıyoruz. Cami, gönüllerin buluştuğu ve ruhun dinginleştiği bir mekândır. Gençlerimizin burada edindikleri manevi atmosferi sanat eserlerine yansıtmaları bizim için büyük bir anlam taşımaktadır. Sanat, genç bireylerin kendilerini ifade etmelerinde güçlü bir imkândır. Bu proje ile gençlerimizin maneviyat ile estetik duyarlılığı bir araya getirmelerini teşvik ediyoruz. Ortaya konan çalışmalar, onların iç dünyalarını yansıtmaları bakımından bizleri memnun ve müteşekkir kılmaktadır'

Proje, gençlerin camiyle bağlarını güçlendirmeyi, dinî ve kültürel değerleri estetik bir bakış açısıyla yeniden anlamlandırmalarını sağlamayı ve sanat aracılığıyla manevi gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

