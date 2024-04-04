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Görevden alındığı iddia edilen Özlem Zengin için AK Parti'den açıklama

AK Parti Sivas Milletvekili ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarına yanıt verdi. Güler, Zengin'in hala görevinin başında olduğunu ve Meclis'teki çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 23:25
Görevden alındığı iddia edilen Özlem Zengin için AK Parti'den açıklama

Güler: Zengin Görevinin Başında

AK Parti Sivas Milletvekili ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in görevden alındığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Güler, "Zengin’in görevinin başında mecliste ki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim" dedi.

Güler'den Zengin Açıklaması

Abdullah Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sn. Özlem Zengin’in görevinin başında mecliste ki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim. Uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının ve samimi çalışmalarının yakından şahidiyiz. Önümüzde ki dönemde de birlikte çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

seçim

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