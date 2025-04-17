Görme Engelli Bireyler Yapay Zeka Eğitimi Sertifikalarını Aldı

Görme Engelli Bireylere Yapay Zeka Eğitimi Sertifikası

Ankara Kalkınma Ajansı ile Türkiye Körler Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen "Yapay Zeka ile Görme Engelliler İçin Yeni Ufuklar Projesi" kapsamında sertifika töreni, Ankara Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirildi.

2024 Yılı Sosyal Yenilik ve Kalkınma Teknik Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen projede, 6'sı kadın, toplam 12 görme engelli birey, yapay zeka teknolojileri konusunda eğitim aldı.

Projenin Amacı ve Önemi

Projenin amacı, engelli bireylerin yapay zeka tabanlı araçları kullanabilme yeteneklerini geliştirmek ve istihdama katılımlarını sağlamaktır. Törende konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, engellilerin yapay zeka alanında eğitim almasının önemine vurgu yaptı.

Kalkan, "Yapay zeka ve dijital dönüşüm, modern çağın hızla ilerleyen araçlarıdır. Ankara Kalkınma Ajansı olarak engelli bireylerin yaşam kalitelerini artıran projelere destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

İstihdam Hedefi

Türkiye Körler Vakfı Başkanı Belma Yılmazyiğit, projenin sadece bir eğitim programı olmadığını, aynı zamanda toplumsal dönüşüm için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Yılmazyiğit, "En önemli hedefimiz, istihdamın yükselmesidir. Projenin devamında iş imkanları oluşturmak için çalışmalar yapacağız." diyerek projenin geleceğine dair güvenini dile getirdi.

Eğitimden Beklentiler

Kursiyerlerden Adem Yılmaztürk, eğitimin kişisel gelişimleri açısından son derece faydalı olduğunu belirtirken, "Yaklaşık 2 ayda 85 saatlik eğitim aldık. Yapay zekaya nasıl komut vereceğimizi, bir oyunun nasıl yapıldığını öğrendik." ifadelerini kullandı.

Tören, kursiyerlerin sertifikalarını almasıyla sona erdi.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Türkiye Körler Vakfı tarafından hayata geçirilen "Yapay Zeka ile Görme Engelliler İçin Yeni Ufuklar Projesi"nin sertifika töreni, Ankara Kalkınma Ajansı'nda yapıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Türkiye Körler Vakfı tarafından hayata geçirilen "Yapay Zeka ile Görme Engelliler İçin Yeni Ufuklar Projesi"nin sertifika töreni, Ankara Kalkınma Ajansı'nda yapıldı.