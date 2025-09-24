Görme Engelli Ertuğrul Demirel Futbolla Hayata Bağlandı

Çocukluğunda başlayan görme sorunları sonucu 20 yaşında görme yetisini tamamen yitiren Ertuğrul Demirel, futbola olan ilgisini hiç kaybetmedi ve spor sayesinde yaşamını yeniden şekillendirdi.

Tanı ve spora başlangıç

Küçük yaşlarda hastaneye götürülen Demirel'e halk arasında "tavuk karası" veya "gece körlüğü" olarak bilinen retinitis pigmentosa teşhisi konuldu. Geceleri görme kaybı yaşamasına rağmen gençlik yıllarında futbolla ilgilenen Demirel, 20 yaşında görme yetisini tamamen kaybettikten sonra uzun bir dönem sporu bırakmak zorunda kaldı.

Ankara'da bir arkadaşının önerisiyle futbola başlayan Demirel, 2016'da Ankara Yenimahalle Görme Engelli Spor Kulübünde profesyonel olarak spora döndü. 2019'dan bu yana ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Altı Nokta Görme Engelliler Spor Kulübü formasıyla sahada ter döküyor.

Milli formayla Paris'e

Atletizmde Türkiye birinciliği derecesi de bulunan Demirel, 2018'de aldığı çağrıyla Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı forması giymeye başladı. Geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme fırsatı buldu.

Demirel gelecek hedefleri arasında 2026 Avrupa Şampiyonası sonrası 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmayı sayıyor.

İş, aile ve antrenman

Bartın Adliyesi'nde santral görevlisi olarak çalışan, 35 yaşında ve 4 çocuk babası olan Demirel, sporun hem fiziksel hem de zihinsel iyileştirici etkisinden söz ediyor. Haftanın 6 günü antrenman yaptığını belirten Demirel, iki saatlik idmanın iş ve ev stresini unutturduğunu, sporu adeta psikolojik tedavi ve yaşam motivasyonu olarak nitelendiriyor.

Gününü yoğun geçirdiğini anlatan Demirel, işten çıkar çıkmaz antrenmana gittiğini ve akşamları aileyle vakit geçirmenin rutin haline geldiğini ifade ediyor.

Sosyal etki ve toplumsal farkındalık

Görme engelli bir sporcu olarak işyeri ve çevresinden takdir gördüğünü söyleyen Demirel, engelli sporcu sayısının azlığından yakınıyor. Futbolunu izleyenlerin önce merak ettiğini, sonra Durumunu anlattığını belirtiyor ve okullarda düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine davet edilmesinin kendisini gururlandırdığını vurguluyor.

Demirel ayrıca milli takımın geçmişteki başarılarını hatırlatarak 2013 Avrupa üçüncülüğü, 2015 Avrupa şampiyonluğu ve 2022 Avrupa ikinciliği gibi derecelerin önemine değindi. Kendi performansı veya sakatlıklar nedeniyle bazı turnuvalara katılamadığını belirtti ve madalyayla dönmenin arzusunu dile getirdi.

Ertuğrul Demirel, futbola tutunarak hem kişisel hem de milli düzeyde iz bırakan bir spor kariyeri sürdürüyor; önündeki hedefler ise Avrupa şampiyonası ve Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmak.

Çocukluğunda başlayan göz rahatsızlığı sonrası 20 yaşında görme yetisini kaybeden Ertuğrul Demirel, "her şeyim" olarak nitelendirdiği futbolda ay-yıldızlı formayı terletmenin gururunu yaşıyor. Bartın Adliyesi'nde santral görevlisi olarak çalışan 35 yaşındaki 4 çocuk babası Demirel, AA muhabirine açıklamada bulundu.