Görme Engelliler, Yerli Teknoloji İstiyor: Yardımcı Cihazlarla Erişimi Artırmak şart

Görme Engelliler, Yerli Teknoloji İstiyor

Görme engelli bireyler, yardımcı teknolojik cihazların Türkiye'de üretilmesi ve uygun fiyatlarla ulaşılabilir olmasını istiyor. Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) Başkanı Oğuzhan Al, bu cihazların günlük yaşama katılımda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Yardımcı Teknolojik Cihazların Kategorileri

Oğuzhan Al, ilgili teknolojileri iki kategoriye ayırdı: Standart cihazlara eklenen yazılım ve donanımlar ile sadece görme engellilere özel üretilen cihazlar. Bu cihazların, görme engelli bireylerin bağımsız yaşama ve eğitim haklarının temin edilmesinde hayati önem taşıdığını belirtti.

Erişim Bir Temel Gereksinim

Al, yardımcı teknolojik cihazların görme engellilerin yaşam kalitesini artırdığını ve bu cihazlara erişimin bir lüks değil, temel gereksinim olduğunu ifade etti. Ancak, cihaz fiyatlarının yüksekliği alım güçlerini zorluyor. Braille ekranlar gibi özel cihazların fiyatları, yurt dışında 1.000 dolara kadar düşse de, Türkiye’de ek vergilerle 45.000 TL'ye mal olabiliyor.

Yerli Üretime Teşvik

Türkiye'de bu ürünlerin üretilmediğini belirten Al, yerli üretim ile maliyetlerin düşeceğini ve geçim kaynağı oluşturabileceğini vurguladı. Üretim teşvikleri, SGK’nın bu ürünleri alım işlemleri için sağlanacak desteklerin önemine değindi.

Erişilebilir Politikalar Geliştirmek

Al, görme engellilerin sosyal hayatın her alanında daha iyi yer alabilmesi için erişilebilirlik konusunun ön planda tutulması gerektiğine dikkat çekti. Erişebilir hizmetlerin sağlanması, istihdama katılımın önemli bir parçası olarak görüldü.

Özelleşmiş İhtiyaçlar İçin Çözümler Üretmek

Pınar Göcen, yüksek fiyatlar ve vergilerin engelli bireyler için büyük yük oluşturduğunu belirterek, vergi yükünün azaltılmasının eğitim ve iş hayatında önemli bir adım olacağını dile getirdi. Herkes için tek çözümler yerine bireysel ihtiyaçlara göre politikalar geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sonuç ve Beklentiler

Türkiye’de görme engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için hem kamu hem de özel sektörün iş birliği yapması gerektiği, bu alanda güçlü destek politikalarının oluşturulması gerektiği vurgulandı.