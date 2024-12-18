Göztepe Maçında Ali Koç'u Düşüren Sanığa 7 Ay 15 Gün Hapis Cezası

Göztepe Maçında Ali Koç'a Saldırı: Hapis Cezası ve Giriş Yasağı

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yaşanan olay, futbol camiasını sarstı. Göztepe ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren sanık, Fatih Özkan, mahkeme tarafından 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan sanık Özkan, ev hapsi cezası almış durumdaydı. Duruşma sırasında, Cumhuriyet savcısı, Faik Özkan’ın TFF Göztepe AŞ'nin taraftar sorumlusunun akreditasyon kartı ile Ali Koç'a arkadan itme eyleminin kasıtlı olduğunu belirtti ve cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemedeki son savunmasında Özkan, beraatini isteyerek şu ifadeleri kullandı: "Anlık gelişen bir olaydır. Milyonlarca kişi görüntüleri izledi, amacım kendisini saha dışına çıkarmaktı. Orantısız bir şekilde itmem sonucu düştü. Amacım kendisini yaralamak değildi."

Hakim, sanığın Ali Koç'a yönelik 'spor alanında kasten basit yaralama' suçundan 6 ay hapis cezası almasına karar verdi. Ancak cezanın spor alanında işlendiği için 1/2 oranında artırılmasıyla 9 aya yükseldiği belirtildi. Hakim, son olarak sanığa 1/6 oranında indirim uygulayarak toplamda 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

Üstelik, sanığın güvenlik tedbiri olarak 1 yıl süreyle Göztepe müsabakalarına girişi yasaklandı.

Olayın Arka Planı

Olay, 17 Ağustos 2024 tarihinde oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında meydana geldi. Fatih Özkan, sahaya inen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek düşürmüş ve bu eylemi sonrasında gözaltına alınmıştı.