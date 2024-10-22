Grand İsias Hotel Davasında Duruşma Gerilimli Geçti

Grand İsias Hotel Davası Devam Ediyor

Adıyaman'daki Grand İsias Hotel'e ilişkin davada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 72 kişinin anısı ön planda tutuluyor. Duruşma, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin çok amaçlı konferans salonunda gerçekleşti.

Sanıklar Duruşmaya Katıldı

Duruşmada, üç tutuklu sanık; Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak mahkemeye katıldı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların ailelerinin yanı sıra taraf avukatları davayı takip etti.

Sanıkların Savunmaları ve Tahliye Talepleri

Açıklamalarda bulunan sanık Ahmet Bozkurt, "21 aydır tutukluyum, depremde birçok akrabamı kaybettim ve cezaevinin zorlu şartlarını yaşıyorum. Tahliyemi istiyorum, olaya dair suçum yok. Bu tamamen doğal bir afet" dedi.

Diğer sanık Mehmet Fatih Bozkurt ise suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Mimar olan sanık Erdem Yıldız, evraklardaki imzaların kendisine ait olmadığını öne sürerek kendisinin de tahliyesini istedi.

Müştekilerin Talepleri ve Duruşmadaki Gerginlik

Müştekiler, yitirilen hayatların ardından adalet beklediklerini dile getirdi. Duruşma savcısı ise bilirkişi raporunun beklenmesi ve sanıkların mevcut tutumlarının devam etmesini istedi.

Mahkeme başkanı, duruşma sırasında sanık avukatları ile müştekeler arasında çıkan tartışmalar sonucunda gerginliğin arttığını belirterek, taşkınlık çıkaranların salondan çıkarılmasını talep etti. Devam eden tartışmalar üzerine duruşmaya ara verildi. Bu süreçte, adliye önünde fenalık geçiren bir müştihe müdahalede bulunmak üzere sağlık ekipleri hazır bulundu.