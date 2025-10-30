Grand Kartal Otel yangını davası: 3. duruşmada sanık beyanları alınıyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın üçüncü duruşması, sanık beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Duruşma süreci ve güvenlik önlemleri

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Salonun içi ve çevresi kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemiyle sağlandı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Duruşma SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile kayıt altına alınıyor. Üçüncü günde, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alınıyor. Duruşmanın ilk iki gününde 20 müşteki ve 18 sanık mütalaaya ilişkin beyanda bulunmuştu.

İddianame, mütalaa ve istenen cezalar

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianame kapsamında, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri hakkında ağır hapis cezaları talep ediliyor.

İddianamede adı geçen ve hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istenen şüpheliler arasında; otel sahipleri ve şirket yetkilileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar yer alıyor.

Duruşmaya gönderilen mütalaada ise bazı sanıklar için farklı tutuklama ve ceza talepleri ayrıntılandırıldı. Otel sahibi Ergül, şirket genel müdürü Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, ayrıca "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası talep edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası istendi.

Mütalaada ayrıca şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer, Mehmet Salun, teknik personeller Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personelleri Faysal Yaver, Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir, Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilileri İbrahim Polat, İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon A.Ş. yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın, Muharrem Şen hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan ile eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati de talep edildi.

Duruşma, sanık beyanlarının alınmaya devam etmesiyle sürüyor.

