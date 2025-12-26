DOLAR
Gribal Enfeksiyonlarda Antibiyotik Uyarısı: Uzm. Dr. Hasan Elmas'tan Önemli Hatırlatma

Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Hasan Elmas, kış döneminde gribal enfeksiyonların %90 virüs kaynaklı olduğunu ve gereksiz antibiyotik kullanımının zararlarını anlattı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:51
Gribal Enfeksiyonlarda Antibiyotik Uyarısı: Uzm. Dr. Hasan Elmas'tan Önemli Hatırlatma

Gribal Enfeksiyonlarda Antibiyotik Uyarısı: Uzm. Dr. Hasan Elmas

Bingöl Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Elmas uyardı

Bingöl Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Elmas, kış aylarında artan gribal ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elmas, "Bu enfeksiyonlar yüzde 90 virüs kaynaklı enfeksiyonlardır. Virüs kaynaklı enfeksiyonlar olduğu için genelde 1 hafta-10 gün içerisinde düzelirler" dedi.

Uzm. Dr. Hasan Elmas, enfeksiyonun bir haftadan uzun sürmesi, geçmeyen ateş, balgam ve öksürük gibi belirtiler görüldüğünde bakteriyel olma ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti. Virüs kaynaklı vakalarda ise antibiyotik kullanımına gerek yoktur ifadesini kullandı.

Elmas, "Gereksiz antibiyotik kullanımı bu dönemlerde çok fazladır. Şu an verilen antibiyotiğin hiçbir yararı genelde yoktur. Yüzde 90 virüs kaynaklı olacağı için verilen antibiyotiklerin hiçbir faydası olamamakla beraber ilerleyen dönemlerde kapılacak enfeksiyonlara karşı olan direnci etkiler. Hastanın yatışını artırması da muhtemeldir" şeklinde uyarıda bulundu.

Uzman, ayrıca bu tür viral enfeksiyonların kapalı ortamlarda daha kolay yayıldığını vurgulayarak, hasta kişilerle aynı ortamda bulunmama, belirtileri olanların maske takması ve toplu kapalı alanlardan kaçınmasının önemini hatırlattı.

Sonuç olarak Elmas, kış aylarında görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarında korunma önlemlerine ve semptom giderici tedavilere öncelik verilmesi gerektiğini, antibiyotiklerin ise yalnızca bakteriyel bulgular doğrulandığında kullanılmasının uygun olacağını belirtti.

