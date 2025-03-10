Grönland Başbakanı Egede, Trump'ı Eleştirdi: Saygısız Davranıyor

Grönland Başbakanı Egede, Trump'ı Eleştirdi

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a dair açıklamalarını sert bir dille eleştirerek, halkına saygısızlık ettiğini vurguladı. Egede, Danimarka'nın kamu yayıncısı DR'e verdiği demeçte, Trump'ın adanın kontrolünü ele almak istediğini sıkça dile getirdiğini belirtti.

Seçim Öncesi Açıklamalar

Yarın yapılacak genel seçimlerin Grönland için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Egede, seçimi kazanması durumunda kapsayıcı bir hükümet kurma niyetinde olduğunu açıkladı. Yeniden seçilirse yapmayı planladığı ilk şeyin, Trump'a yönelik bir mesaj vermek olduğunu söyleyen Egede, "Grönland'ın Grönlandlılara ait olduğunu Amerikalılara açıklamak" istediğini ifade etti.

Trump'ın Öngörülemezliği ve Güvenlik Endişeleri

Egede, Trump'ın "öngörülemez" tavrının kendisini kaygılandırdığını belirtti. "Şu anda dünyada olup bitenler beni oldukça endişelendiriyor" diyen Egede, ABD'deki siyasi atmosferin insanları güvensiz hissettirdiğini vurguladı. Egede ayrıca, Trump'ın Grönland halkına saygı göstermediğini ve "Bize saygılı davranılmasını hak ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bağımsızlık Tartışmaları ve Ekonomik Planlar

Seçim sonrasında kurulacak yeni hükümetin bağımsızlığa yönelik sağlam adımlar atması gerektiğini dile getiren Egede, Grönland'ın balıkçılık sektörünün yanı sıra turizm ve madencilik gibi alanlarda da gelişmesi gerektiğini belirtti. Bağımsızlık referandumu hakkında kesin bir tarih vermeyen Egede, bu süreçte uzun süre beklenilmesini istemediğinin altını çizdi.

Trump'ın Grönland'la İlgili Görüşleri

ABD Başkanı Trump, ülkesinin yönetimine yeniden gelmesinden bu yana Grönland'ı alma isteğini sık sık dile getiriyor. 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın mülkiyetinin ABD için "mutlak bir zorunluluk" olduğunu belirtmişti. Bu açıklamalara yanıt veren Egede ise, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" dedi.

Danimarka Krallığı'nın bir parçası olan Grönland, ana ülkeye 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.