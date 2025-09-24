GSA, Tasarruf Kararıyla İşten Çıkarılan Yüzlerce Federal Çalışanı Göreve Çağırdı

GSA, DOGE'nin tasarruf tedbirleriyle işten çıkarılan yüzlerce federal çalışanı göreve dönmeye çağırdı; karar için hafta sonuna kadar süre verildi, işe dönüş 6 Ekim.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:01
GSA, Tasarruf Kararıyla İşten Çıkarılan Yüzlerce Federal Çalışanı Göreve Çağırdı

GSA, tasarruf tedbirleriyle işten çıkarılan federal çalışanları göreve çağırdı

ABD Genel Hizmetler İdaresi (GSA), Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) kapsamındaki tasarruf tedbirleri nedeniyle işine son verilen yüzlerce federal çalışanın yeniden göreve dönmesi çağrısında bulundu. Bu gelişme, Associated Press'in ulaştığı iç yazışmalarda yer aldı.

Geri dönüş süreci

Yazışmalara göre, tasarruf programları çerçevesinde erken emeklilik veya istifa yoluyla işten ayrılan çalışanlara hafta sonuna kadar karar verme süresi tanındı. Teklifi kabul eden çalışanlar, yaklaşık yedi aylık ücretli izin döneminin ardından 6 Ekim'de görevlerine başlayacak.

Bir GSA sözcüsü, kurumun liderliğinin iş gücü uygulamalarını gözden geçirdiğini ve 'hizmet verdiğimiz kurumların ve ABD'li vergi mükelleflerinin çıkarları doğrultusunda düzenlemeler yapıyor' olduğunu belirtti.

Denetim ve maliyet belirsizliği

Geri dönme duyurusuyla ilgili ayrıntılar paylaşılmazken, GSA çalışan sayısı, personel kararlarına ilişkin detaylar veya fesih planlarının geri alınmasının maliyetleri konusunda yorum yapılmadı. Ayrıca, GSA'nın iş gücü yönetimi, kira fesihleri ve bina satış planlarının bağımsız bir denetim organı tarafından incelendiği ve elde edilen bulguların gelecek aylarda açıklanmasının beklendiği belirtildi.

Trump'ın yeniden yapılandırma planı

Başkan Donald Trump göreve geldikten sonra DOGE aracılığıyla federal kurumlarda binlerce çalışanın işine son vermişti. Trump'ın emriyle yürürlüğe giren azaltmalar, Tarım, Enerji, Çalışma, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Gaziler İşleri bakanlıkları ile Ulusal Bilim Vakfı, Küçük İşletmeler Birliği, Sosyal Güvenlik İdaresi ve Çevre Koruma Ajansı gibi kurumları etkiledi.

Yeni işe başlayanları da kapsayan toplu işten çıkarmalar, ülke genelinde birçok sendika ve kuruluşun Trump hükümetine karşı dava açmasına yol açmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
Antalya'da Alacak Tartışması: Baba Öldü, Sanığın Duruşması Başladı
3
Gergerlioğlu'ndan Küresel Sumud Filosu Saldırısına Sert Tepki
4
Mastung (Belucistan) Yolcu Trenine Bombalı Saldırı: 12 Yaralı
5
Cenin'de İsrail Baskını: 19 Yaşındaki Filistinli Genç Öldü
6
Kamu Siber Güvenlik Derneği'nden 29 Eylül'de Ücretsiz 'Siber Olaylara Müdahale Süreci' Eğitimi

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası