GSA, Tasarruf Kararıyla İşten Çıkarılan Yüzlerce Federal Çalışanı Göreve Çağırdı

GSA, tasarruf tedbirleriyle işten çıkarılan federal çalışanları göreve çağırdı

ABD Genel Hizmetler İdaresi (GSA), Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) kapsamındaki tasarruf tedbirleri nedeniyle işine son verilen yüzlerce federal çalışanın yeniden göreve dönmesi çağrısında bulundu. Bu gelişme, Associated Press'in ulaştığı iç yazışmalarda yer aldı.

Geri dönüş süreci

Yazışmalara göre, tasarruf programları çerçevesinde erken emeklilik veya istifa yoluyla işten ayrılan çalışanlara hafta sonuna kadar karar verme süresi tanındı. Teklifi kabul eden çalışanlar, yaklaşık yedi aylık ücretli izin döneminin ardından 6 Ekim'de görevlerine başlayacak.

Bir GSA sözcüsü, kurumun liderliğinin iş gücü uygulamalarını gözden geçirdiğini ve 'hizmet verdiğimiz kurumların ve ABD'li vergi mükelleflerinin çıkarları doğrultusunda düzenlemeler yapıyor' olduğunu belirtti.

Denetim ve maliyet belirsizliği

Geri dönme duyurusuyla ilgili ayrıntılar paylaşılmazken, GSA çalışan sayısı, personel kararlarına ilişkin detaylar veya fesih planlarının geri alınmasının maliyetleri konusunda yorum yapılmadı. Ayrıca, GSA'nın iş gücü yönetimi, kira fesihleri ve bina satış planlarının bağımsız bir denetim organı tarafından incelendiği ve elde edilen bulguların gelecek aylarda açıklanmasının beklendiği belirtildi.

Trump'ın yeniden yapılandırma planı

Başkan Donald Trump göreve geldikten sonra DOGE aracılığıyla federal kurumlarda binlerce çalışanın işine son vermişti. Trump'ın emriyle yürürlüğe giren azaltmalar, Tarım, Enerji, Çalışma, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Gaziler İşleri bakanlıkları ile Ulusal Bilim Vakfı, Küçük İşletmeler Birliği, Sosyal Güvenlik İdaresi ve Çevre Koruma Ajansı gibi kurumları etkiledi.

Yeni işe başlayanları da kapsayan toplu işten çıkarmalar, ülke genelinde birçok sendika ve kuruluşun Trump hükümetine karşı dava açmasına yol açmıştı.