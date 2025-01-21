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GSB Gençlik Kampları 2025'te 43 Noktada Kapılarını Açtı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025'te, 43 kamp merkezinde gençlik kamplarını başlattı, 42 bin genç hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:42
GSB Gençlik Kampları 2025'te 43 Noktada Kapılarını Açtı

GSB Gençlik Kampları 2025'te Faaliyete Geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl ücretsiz olarak düzenlenen gençlik kampları, 2025 yılından itibaren 43 kamp merkezinde kapılarını açtı. GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen program, 5 bin 72 katılımcıyla başladı.

Yıl Boyunca 4 Dönem Kamplar

2025 yılı gençlik kampları, kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar olmak üzere dört döneme ayrılmıştır. Toplamda 42 bin 364 gencin bu kamplardan faydalanması hedefleniyor. Özellikle yaz döneminde yapılacak doğa ve deniz kamplarına ise 50 bine yakın gencin katılması bekleniyor.

Farklı Programlarla Gençlik Eğitimi

Bunların yanı sıra, gençlik kamplarında kariyer ve motivasyon kampları, medeniyet, tarih ve kültürel kamplar ile bilim kampları da düzenlenmektedir. Bu programlar, gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra sosyal farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır.

Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri Yeniliği

2025 yılının yeniliklerinden biri olarak Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri hayata geçirildi. Bu atölyeler, gençlerin günlük yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri becerileri kazanmalarını sağlamak amacıyla pilot olarak seçilen 5 gençlik kampında uygulanmaya başlandı.

Bu pilot kamplar arasında Antalya Alaaddin Keykubat, İstanbul Marmaracık Şehit Halil Kantarcı, Kastamonu Yolkonak, Mersin Mehmet Akif Ersoy ve Manisa Kula gençlik kampları bulunmaktadır.

Eğitim İçeriği ve Hedefler

Eğitim kapsamında gençlere; çadır kurma, basit yemek yapma, ilk yardım uygulamaları, elektrik ve su tesisatına yönelik temel bilgiler gibi beceriler öğretilecektir. Ayrıca, çevre dostu uygulamalar ile çevre bilincini artırıcı eğitimlere de yer verilecektir.

GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, pilot uygulama sonuçlarını analiz ederek, 2025 yaz dönemi itibarıyla Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri'nin ülke genelindeki 43 gençlik kampında yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütecek.

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