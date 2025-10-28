GSB ile Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları 'Türkiye Sportif Tarama ve Spora Yönlendirme' Protokolü İmzaladı

GSB ile Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları, Türkiye Sportif Tarama Ölçümü ve Spora Yönlendirme Programı iş birliği protokolünü imzaladı; yetenekli çocuklar spora yönlendirilecek.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 11:27
GSB ve Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları İş Birliği Protokolü İmzaladı

İmza töreni ve katılımcılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları arasında Türkiye Sportif Tarama Ölçümü ve Spora Yönlendirme Programı iş birliği protokolü imzalandı.

Merkez binada düzenlenen imza törenine Bakan Osman Aşkın Bak ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar katıldı.

Protokolün kapsamı

Protokol kapsamında anasınıfından 4. sınıfa kadar öğrenim gören yetenekli çocuklar tespit edilerek spor branşlarına ve kulüplere yönlendirilmesi konusunda iş birliği yapılacak.

Ayrıca, çocukların eğitimlerinin ve gelişimlerinin denetlenmesi konusunda ortak çalışma yürütülecek ve yönlendirilen öğrencilerin takip süreci sağlanacak.

