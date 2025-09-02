GSB Yurt Başvuruları Başladı — Osman Aşkın Bak: 2-6 Eylül

GSB yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencileri için 2025-2026 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularının başladığını duyurdu. Açıklama, Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'ndaki GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde yapıldı.

Başvurular ve tarih

Bakan Bak, başvurularla ilgili olarak şu ifadeyi kullandı: '2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz'.

Üniversite öğrencilerine destek

Bakan Bak, öğrencilere başarı dileğinde bulunarak şunları söyledi: 'Hayal ettiği mesleğe ulaşmak için gece gündüz çabalayıp üniversiteyi kazanan gençlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üniversite hayatlarında da tüm imkanlarımızla daima gençlerimizin yanında olacağız. Bu yılda yükseköğrenime devam eden öğrencilerimizi, güçlü ve modern imkanlara sahip yurtlarımızda ağırlamaya hazırlanıyoruz.'

Bak, 81 ilde yeni dönem için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, yurtlarda sadece barınma değil; gençlerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, sosyal, kültürel ve sportif gelişimleri için gerekli tüm hizmetlerin sunulduğunu vurguladı. 3-4 kişilik odalarımızda öğrencilerin en iyi şartlarda ağırlanmaya çalışıldığını, ortak ders çalışma alanları, kantin ve kafeterya gibi sosyal ortamlarda 7/24 güvenlik ve hijyen sağlandığını aktardı. Ayrıca kütüphaneler, hızlı, güvenli, ücretsiz internet ve diğer dijital imkanlarla akademik desteğin verildiğini, kurslar, kamplar, geziler, atölyeler ve etkinliklerle sosyal ve kültürel gelişime katkı sunulduğunu ifade etti.

'Türkiye, yurt hizmetlerinde dünyada rol model'

Bakan Bak, engelli öğrenciler için yeni yurtların buna uygun projelendirildiğini ve eski yurtlarda fiziki iyileştirmeler yapıldığını belirterek şöyle konuştu: 'Uluslararası bir değerlendirme yaptığımızda görüyoruz ki birçok ülkede öğrenci yurdu uygulamaları Türkiye'deki kadar güçlü ve kapsayıcı değil. Gururla ifade ediyorum ki bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımızda 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Türkiye, Avrupa'nın en yaygın ve en kapsayıcı öğrenci yurdu ağına sahiptir. Sadece nicelik açısından değil, nitelik olarak da ülkemiz yurt hizmetlerinde de açık ara öndedir.'

Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarının merkezi yönetim anlayışı, düşük maliyet avantajı ve yaygın kapsama alanıyla fark yarattığını belirterek: 'Türkiye modeli, devlet güvencesiyle hem en ucuz hem de en yaygın erişilebilir yurt sistemini dünyada aynı anda sağlayan tek örnektir. Türkiye'de yurtlar yalnızca barınma değil, devlet destekli yemek, sosyal faaliyetler ve güvenli bir yaşam alanı sunar. Bütün bu veriler ışığında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'deki öğrenci barınma sistemi dünyada bir emsal teşkil etmektedir. Türkiye, yurt hizmetlerinde dünyada rol modeldir. Bundan 23 yıl önce sıcak su erişiminin bile kısıtlı olduğu yurt hizmetlerinden bugün takip edilen öncü ülke olmanın gururunu yaşıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Yatak kapasitesi ve mali destek

Bakan Bak, 2002 verilerine göre 2002 yılında sadece 182 bin 258 yatak kapasitesinde 190 yurt bulunduğunu; günümüzde ise 81 il, 269 ilçe ve 6 KKTC yerleşkesinde toplam 877 yurtta hizmet verildiğini söyledi ve kapasitenin yüzde 443 arttığını vurguladı.

Yurtların yanı sıra öğrencilere verilen desteklere ilişkin rakamları şu şekilde aktardı: '2024 yılında öğrencilerimize 19 milyar 568 milyon 987 bin lira kredi ve 14 milyar 444 milyon 843 bin 673 lira burs ödemesi olmak üzere toplamda 34 milyar 13 milyon 831 bin lira ödeme gerçekleşti. Ayrıca 2024 yılında 19 milyar 246 milyon 572 bin 581 lira beslenme desteği sağladık. Yurtlarımızda öğrencilerimize sabah kahvaltısı, akşam yemeği ücretsizdir.' Ayrıca pandemi, deprem, yangın ve sel gibi felaketlerde yüz binlerce vatandaşın yurtlarda ağırlanmasına da dikkat çekti.

Başvuru süreci, yerleştirme ve şeffaflık

Bakan Bak, yurt başvurularının başladığını duyurarak şu bilgileri paylaştı: 'An itibarıyla 2025-2026 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz.'

Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarında Bak, sürecin adaletli ve şeffaf yürütüleceğini vurguladı. Ayrıca ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim ve normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan ya da ikinci üniversitesinde okuyan öğrencilerin başvurularının üniversite süreçleri tamamlandıktan sonra alınacağını belirtti.

Bakan, başvuruların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemi anlatarak şunları söyledi: 'Yurt başvurularını 12 kamu kurumundan gelen verilerle dijital ortamda analiz ediyoruz. Hiçbir şekilde kimsenin dokunması mümkün değil. Bunun hepsi bilgisayar ortamında dijital olarak tamamlamakta. Titizlikle yürüttüğümüz süreçte öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre değerlendiriyoruz. Öğrencilerimizi kazandıkları üniversitelere en yakın yurda yerleştirmeye gayret ediyoruz. Bu yerleştirmelerde yapay zekayı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu sayede bölüm, puan ve başarı kriterlerini tek tek analiz etmeye ve buna göre başarılı öğrencilerimizi otomatik olarak en yakın yurda yerleştirmeye gayret ediyoruz.'

Bakan Bak, yurtların tercih edilme oranına ve yerleştirme başarısına dikkat çekerek şu verileri paylaştı: '2024-2025 eğitim öğretim döneminde yurtlarımıza toplam 398 bin 527 öğrenci müracaatta bulundu. Öğrencilerimizin 391 bin 772yüzde 98,31'ini yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. Son iki yılda 100 öğrencimizden 98'ini yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Bu yıl da hedefimiz, talep eden tüm öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirmektir. Ailelerimiz ve gençlerimiz müsterih olsun.'

Bak, süreç hakkında kamuoyunu yanıltmaya çalışan kesimlere de değinerek, yükseköğretim öğrenci sayıları ve yatak kapasitesi ilişkisini açıklığa kavuşturdu. Yükseköğretim Kurulu verilerine göre örgün yükseköğretim gören öğrenci sayısı 4 milyon 153 bin 981 olduğunu; bu öğrencilerin hepsinin yaşadığı şehrin dışına çıkmadığını ve birçok öğrencinin farklı tercihlerde bulunduğunu hatırlattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, süreç boyunca adalet ve şeffaflıktan taviz verilmeyeceğini, başvuruların dijital verilerle titizlikle analiz edilerek gerçekleştirileceğini bir kez daha vurguladı.