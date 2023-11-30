GSS borcu olanların yüreğine su serpildi! Borcu olan gözünü bu tarihe dikti!

Genel Sağlık Sigortası Borçlarına Nefes Aldıracak Yasa Teklifi TBMM Gündemine Taşındı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan detaylı 80 madde içeren torba yasa teklifi, önümüzdeki hafta komisyon görüşmelerine sunulacak ve ardından Genel Kurul'da ele alınarak yasalaşması bekleniyor.

Yeni torba yasa teklifi, Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının silinmesini, nüfus müdürlüklerindeki hataların düzeltilmesini ve vergi sistemine yönelik sorunlara çözüm getirilmesini içeren önemli düzenlemeler içeriyor. Bu adımlar, vatandaşların genel sağlık sigortası borçlarına bir rahatlama getirmeyi amaçlarken, aynı zamanda bürokratik hataların düzeltilmesini ve vergi sistemine daha fazla esneklik tanınmasını hedefliyor. Yasalaşması durumunda, bu düzenlemelerin toplum genelinde olumlu bir etki yaratması bekleniyor.





Sağlık Borçları ve Vergi Sistemine Yönelik Yenilikler Kapıda

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası'ndan (GSS) kaynaklanan prim borçları nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar için önemli bir düzenleme önerisi geliştirildi. 1 Ocak 2014 tarihinden önceki döneme ait ve ödenmemiş GSS primleri ile fer'i alacaklar, gecikme cezası ve zammından muaf tutulacak. Bu yeni düzenleme, 31 Aralık 2023 itibariyle yürürlüğe girecek ve bu sayede sigortalıların finansal yükü hafifleyecek.

Ek olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sistem arızalarının yol açtığı sorunları engellemek amacıyla vergi yükümlülükleri ile ilgili sürelerin uzatılma yetkisi verilecek. Bu adım, sistem arızaları nedeniyle mağdur olan vatandaşların sorunlarını azaltacak ve vergi süreçlerine daha fazla esneklik kazandıracak.