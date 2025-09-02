Guatemala, ABD'den Sınır Dışı Edilen Çocukları Haftada 150 Kişiye Kadar Kabul Etmeye Hazır

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, ülkesinin ABD'den sınır dışı edilen refakatçisi olmayan çocukları kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. El Pais'in haberine göre Arevalo, başkent Guatemala'da gazetecilere yaptığı açıklamada hükümetin ABD ile koordinasyon halinde olduğunu belirtti.

Hükümetin kapasitesi ve açıklama

Arevalo, "Çocukları kabul etmeye hazırız. Programımız ideal olarak her hafta aşağı yukarı 150 kadar çocuğu almamıza ve yerleştirmemize imkan tanıyor." dedi. Kaç çocuğun ve hangi hızda gönderileceğinin ABD hükümetine bağlı olduğunu vurguladı.

Yargı süreci ve diplomatik temaslar

Arevalo, ABD'deki yargıç kararlarına işaret ederek şu anda hukuki bir ihtilafın söz konusu olduğunu söyledi. Ayrıca bu kararın Dışişleri Bakanı Carlos Ramiro Martinez ve Guatemala'nın Washington Büyükelçisi Hugo Beteta'nın ABD'deki gözaltı merkezlerine yaptığı ziyaretin ardından alındığını ve planın daha sonra Başkan Donald Trump yönetimine sunulduğunu aktardı.

ABD'de bir federal yargıç, Trump yönetiminin Guatemalalı yaklaşık 600 refakatçisi olmayan çocuğu sınır dışı etme kararının yürütmesini geçici olarak durdurmuştu. Trump yönetimi, göçmen karşıtı kararları nedeniyle sık sık eleştiriliyor ve mahkeme kararlarıyla birçok adımı engelleniyor.