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Guatemala'da Yahudi Tarikatından Kurtarılan Çocuklar için Baskın

Guatemala'da Lev Tahor tarikatından kurtarılan 160 çocuğun bulunduğu bakım merkezine ailelerin düzenlediği baskında arbede yaşandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 17:00
Guatemala'da Yahudi Tarikatından Kurtarılan Çocuklar için Baskın

Guatemala'da Baskın: Lev Tahor Tarikatından Kurtarılan Çocuklar

Guatemala'da, Yahudi tarikatı Lev Tahorun kötü muamelelerine maruz kaldıkları şüphesiyle kurtarılan 160 çocuğun tutulduğu bakım merkezine yakınları tarafından baskın düzenlendi.

BBC'nin haberine göre, cinsel istismar gibi kötü muamelelere maruz kaldıkları için devlet korumasına alınan çocukların aileleri, merkez önünde toplanarak geri dönmeleri için çağrıda bulundu.

Guatemala Başsavcılığı, dışarıda toplanan yaklaşık 100 kişinin bakım merkezinin kapısını zorlayarak açtığını ve çocukları kaçırmaya çalıştığını belirtti. Yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı için arbede yaşandığı ifade edildi.

Yetkililer, çocukların güvenli bir yere nakledildiğini bildirdi. Ayrıca, Guatemala Yahudi Cemaati, yayınladığı bildiride tarikatın cemaatle herhangi bir ilişkisinin olmadığını vurgulayarak, gerekli soruşturmaları yürütme konusunda Guatemala makamlarına desteklerini ifade etti.

Bundan önce, Guatemala'da faaliyet gösteren Lev Tahor tarikatına düzenlenen baskında, çocukların cinsel istismar gibi kötü muameleye maruz kaldıkları şüphesiyle 160 çocuk kurtarılmış ve devlet korumasına alınmıştı.

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