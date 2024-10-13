Gujarat'ta İnşaat Göçüğü: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Gujarat'ta İnşaat Alanında Üzücü Bir Olay

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir fabrikanın inşaat alanında gerçekleşen göçük, 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kazanın Detayları

Yerel kaynaklara göre, Mehsana bölgesindeki bir fabrika inşaatında, yaklaşık 5 metre derinliğinde bir çukur kazılırken, duvarın çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Polis, olayda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Başbakanın Açıklaması

Olayın ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini iletti.