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Gujarat'ta İnşaat Göçüğü: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde inşaat alanında meydana gelen göçükte 9 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 12:57
Gujarat'ta İnşaat Göçüğü: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Gujarat'ta İnşaat Alanında Üzücü Bir Olay

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir fabrikanın inşaat alanında gerçekleşen göçük, 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kazanın Detayları

Yerel kaynaklara göre, Mehsana bölgesindeki bir fabrika inşaatında, yaklaşık 5 metre derinliğinde bir çukur kazılırken, duvarın çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Polis, olayda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Başbakanın Açıklaması

Olayın ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini iletti.

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