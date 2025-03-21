Güler: Ülkemizin Kardeşlik İklimini Bozmaya Yönelik Girişimlere Göz Açtırmayacağız

AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas'ta iftar programında, kardeşlik iklimine yönelik tehditlere karşı dikkatli olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 20:28
Güler: Ülkemizin Kardeşlik İklimini Bozmaya Yönelik Girişimlere Göz Açtırmayacağız

Güler: Ülkemizin Kardeşlik İklimini Bozmaya Yönelik Girişimlere Göz Açtırmayacağız

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas’ta düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Güler, “Ülkemizin kardeşlik iklimini bozmaya yönelik girişimler var. Bunları görüyor ve takip ediyoruz. Gözümüz üstlerinde, asla fırsat vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programında, Ramazan ayının huzur ve rahmet içinde geçtiğini belirten Güler, “Ancak son günlerde ülkemizin huzur iklimini ve kardeşlik iklimini bozmaya yönelik girişimler var” dedi.

Birlik Ruhu ile Güçlü Türkiye Vurgusu

Güler, kardeşlik hukuku çerçevesinde 86 milyon vatandaşla omuz omuza ülkeyi daha güçlü bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini dile getirdi. “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bu coğrafyada sesimizi daha güçlü kılacak çalışmalara devam edeceğiz. Birlik ruhu içinde, yorulmadan ve asla vazgeçmeden bu kararlılıkla çalışmalıyız” diye ekledi.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için büyük azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. “Terör bitecek, silahlar gömülecek ve PKK terör örgütü kendini feshedecek.” mesajını veren Güler, Cumhurbaşkanının yanında mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

İftar programında Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, ilçe belediye başkanları, eski belediye başkanları ve partililer de katıldı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından bir düğün...

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından bir düğün...

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

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