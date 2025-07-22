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Güler ve Francken, NATO İşbirliğini Güçlendirdi

Milli Savunma Bakanı Güler, Belçika Savunma Bakanı Francken ile askeri ve savunma sanayii işbirliğini geliştirmek üzere görüştü.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 20:26
Güler ve Francken, NATO İşbirliğini Güçlendirdi

Milli Savunma Bakanı Güler, Belçika ile Savunma İşbirliğini Tartıştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda yapıldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen etkinlikte, Güler, Francken'i Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, 5 Haziran'da Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası İstanbul'da bir araya gelerek daha derin bir görüşme fırsatı bulduklarını ifade etti.

İkili Askeri İlişkilerin Güçlendirilmesi

Güler, iki ülkenin NATO müttefiki olarak ikili askeri ilişkilerin yanı sıra savunma sanayisindeki işbirliklerini daha da geliştirmek için yapılabilecekleri görüştüklerini vurguladı. Bu kapsamda, samimi ve yapıcı bir ortamda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Güler, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi noktasında mutabık kaldıklarını aktararak, "Son dönemde artan temasların, ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi. Ayrıca, Belçika halkına da selamlarını gönderdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) Belçika Savunma Bakanı Theo Francken (solda) ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) Belçika Savunma Bakanı Theo Francken (solda) ile bir araya geldi.

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