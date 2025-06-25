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Gülhane Külliyesi'nde Mezuniyet Coşkusu: 8 Bin Mezun Diploma Aldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. 8 bin öğrenci diplomalarını aldı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 21:26
Gülhane Külliyesi'nde Mezuniyet Coşkusu: 8 Bin Mezun Diploma Aldı

Gülhane Külliyesi'nde Mezuniyet Töreni

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Külliyesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Törene, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın yanı sıra Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, askeri ve sivil erkan, akademik ve idari personel ile mezun öğrencilerin aileleri de bu özel günde yer aldı.

Rektör Aydın'dan Anlamlı Mesajlar

Törende konuşan Prof. Dr. Kemalettin Aydın, bu yıl itibarıyla üniversiteden 8 bine yakın mezun verdiklerini belirterek, ''İçlerinde Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 271 kahraman evladımız yer alıyor'' dedi. Aydın, bu mezunların yalnızca diplomalarını değil, aynı zamanda bir yemin ve ulusa hizmet etme ideali ile mezun olduklarını vurguladı.

Askeri Öğrencilerin Gururu

Üniversite bünyesinde 25 bin öğrenci bulunduğunu ve bunlardan 1202'sinin askeri öğrenci olduğunu ifade eden Aydın, ayrıca SBÜ'nün yurt dışında 2 bin öğrenciye eğitim verdiğini dile getirdi.

Tarihi Misyon ve Değerler

Aydın, üniversitenin tarihi misyonuna dikkat çekerek, Çanakkale'den 15 Temmuz'a uzanan hekimlik kahramanlıkları ile Kovid-19 pandemisi ve 6 Şubat depremlerinde gösterilen fedakarlıkların, SBÜ'nün taşıdığı değerlerin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Tören Sonrası Coşku

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, tören kortej yürüyüşü, öğrencilerin kep atması ve fotoğraf çekimi ile sona erdi. Mezun olan öğrenciler, gelecek için umut dolu bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Külliyesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Külliyesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın (sol 2) , Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni (sol 3) , eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz (sağ 2), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu'nun yanı sıra askeri ve sivil erkan, akademik ve idari personel ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Külliyesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Külliyesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın (sol 2) , Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni (sol 3) , eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz (sağ 2), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu'nun yanı sıra askeri ve sivil erkan, akademik ve idari personel ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

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