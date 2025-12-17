DOLAR
Güllü Davasında Bilimsel Rapor: 'Kaza Değil, Cinayet' İddiası

Avukatlar miras iddialarını reddetti; 40 sayfalık bilimsel mütalaa Güllü’nün ölümünün kaza olmadığını, itme veya ivme etkisiyle gerçekleşmiş olabileceğini öne sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:32
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada, kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer adına konuşan avukat Sevilay Demirsu, son günlerde müvekkilleri hakkında ortaya atılan iddiaları kesinlikle reddetti. Demirsu, tek amaçlarının kardeşlerinin ölümünün aydınlatılması olduğunu vurguladı.

Avukat Demirsu, müvekkillerinin miras ya da maddi hiçbir beklentisi bulunmadığını belirterek, Güllü’nün torunu Azra Karmen'in devlet koruması ve denetimi altına alınması ile tüm mal varlığının çocuğun reşit olana kadar devlet güvencesine alınması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını açıkladı. Kader Tut ve Raşit Günyer’in, birleşen dosyada müşteki sıfatıyla önümüzdeki günlerde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verecekleri bildirildi.

Poliçe iddiası yeniden gündemde

Basında yer alan sigorta poliçesi iddialarının kendi çalışmalarından kaynaklandığını söyleyen Demirsu, savcılıkta bir mali hata yapıldığını ve bu nedenle ilk etapta "poliçe yok" cevabı alındığını belirtti. Avukat, "Güllü’nün ölümünden dört gün sonra bireysel emeklilik poliçesi için başvuru yapıldığı ve paranın çekildiği" yönünde ihbar aldıklarını ifade ederek, konunun yeniden araştırılması için savcılığa dilekçe sunduklarını aktardı. Taleplerine yanıt verilmemesi halinde Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na ayrıca başvurulacağı belirtildi.

40 sayfalık rapor: Kaza değil, cinayet

Açıklamanın en dikkat çekici bölümü dosyaya sunulan 40 sayfalık bilimsel mütalaa oldu. Demirsu, raporda Güllü’nün ölümünün kaza olmadığına dair güçlü ve kesin bulguların yer aldığını, olayın bir ya da birden fazla kişinin itmesi veya ivmesiyle gerçekleşmiş olabileceğine işaret edildiğini söyledi. Söz konusu mütalaanın UYAP üzerinden dosyaya yüklendiği bildirildi.

Şüpheli sıfatlar değişebilir

Avukat Sevilay Demirsu, Tuğberk hakkında dün alınan ifadenin müşteki-şüpheli sıfatıyla alındığını hatırlatarak, ceza soruşturmalarında sıfatların delillere göre değişebileceğini vurguladı. Tuğberk’in olayla bağlantısına dair delillerin savcılığa sunulmaya devam edildiği kaydedildi. Demirsu, "Bir cinayet soruşturmasında en kritik sorulardan biri, bu ölümden kimin fayda sağladığıdır" diyerek, poliçeye ilişkin bilgilerin netleşmesiyle soruşturmanın seyrinin değişebileceğini ifade etti.

AVUKAT SEVİLAY DEMİRSU

