Güllü'nün Kızı: 'Annem Roman Havası Oynarken Düştü' — Gül Tut'un Savcılık İfadesi

Güllü lakaplı şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili savcılık ifadesi

Gül Tut (52) hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak, olay sırasında odada bulunan kızı Tuyan Ülkem savcılığa ifade verdi. Ülkem, olayın gelişimini ve o gece yaşananları detaylarıyla anlattı.

Savcılık ifadesi

Tuyan Ülkem ifadesinde, annesinin odalarına geldikten sonra roman havası çalmaya başladığını ve bu sırada dengesini kaybederek açık olan camdan düştüğünü belirtti. Ülkem savcılıktaki ifadesinde şunları kaydetti: "Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve roman havası oynamaya başladı annem. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü. Sultan ile birlikte hemen aşağıya indik. Aşağıya indiğimizde annem yerde yatıyordu, olayla ilgili kimseden davacı ve şikayetçi değilim."

Olayın meydana geldiği yer ve ek bilgiler

Olay, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evin üzeri kapalı terasındaki pencereden meydana geldi. Tut'un düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Sanatçının cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Öte yandan, Gül Tut'un bir süredir denge kaybı yaşadığı ve yaklaşık bir hafta önce bu şikayet nedeniyle özel bir hastanede muayene olduğu öğrenildi.