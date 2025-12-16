Güllü'nün Mezarı Güllerle Donatıldı: Tuzla'da Anma

Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü

Yalova Çınarcık'taki evinde kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden atılarak öldürüldüğü iddia edilen şarkıcı Güllü'nün Tuzla Mezarlığı'ndaki kabri, sevenleri tarafından güllerle donatıldı.

Güllü sahne adıyla bilinen ve arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan 52 yaşındaki Gül Tut, 26 Eylül tarihinde Yalova Çınarcık'ta bulunan evinin balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü'nün Tuzla Mezarlığı'nda bulunan annesi Yücel Kesici'nin üzerine defnedilen mezarı, sevenleri ve hayranları tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Ziyaretçiler mezara güller bırakırken, mezar başında ayrıca çiçeklerden oluşan bir taç ve rüzgar gülü de yer alıyor. Güllerle süslenen mezar, ziyaretçilerin ilgisini çekerken sosyal medya paylaşımlarında da sıkça yer alıyor.

"O her zaman güzel hatırlanacak, unutulmayacak"

Irmak Cevahir duygularını şöyle anlattı: "Acımız çok büyük, söylenecek fazla bir şey yok. Yaşadığımız acı çok derin, içimiz yanıyor. Keşke hastalanarak ölseydi, keşke böyle olmasaydı. Bir evlat vesilesiyle böyle bir şey yaşamak tarif edilemez. Gerçekten söylenecek söz yok. O bizim kraliçemiz, her zaman kalbimizde olacak. Normalde arabesk müzik dinlemem ama Güllü'nün her zaman kulağımda yeri vardır. O her zaman güzel hatırlanacak, unutulmayacak. Devri daim olsun, yolu ışık olsun. Onu hep dualarımızla yaşatacağız"

"Güllü’yü geç tanıdım ama maalesef erken kaybettik"

Zeynocan ise ziyaret sırasında şunları söyledi: "Bu olayın üstünün kapatılmasına müsaade etmeyen, her şeyi göğüsleyen sevgili Ferdi Aydın kardeşime sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Ben de otuz yıllık bir emektar ses sanatçısıyım. Aynı ortamlarda bulunmamıza rağmen Güllü ile hiç denk gelemedik. Sadece bir canlı yayında tanıdım onu. Geç tanıdım ama maalesef erken kaybettik. O yayında sergilediği insanlığı, egosuzluğu ve hoşgörüsü beni hayran bıraktı. Eğer Ferdi Bey bu olayın üzerine kararlılıkla gitmeseydi, bu olay ‘kaza’ denilerek örtbas edilecekti. Ancak Ferdi kardeşimiz asla peşini bırakmadı. Bir sanatçı ve halktan bir insan olarak kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Güllü'yü kimsesiz sananlar yanıldılar. Herkesin başı sağ olsun."

