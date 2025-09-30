Güllü'nün Ölümü: Yalova'da Soruşturma ve AI Kamera İncelemesi Sürüyor

Yalova'da yaşamını yitiren şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor; yapay zeka destekli kamera görüntüleri ve adli tıp incelemeleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 10:12
Güllü'nün Ölümü: Yalova'da Soruşturma ve AI Kamera İncelemesi Sürüyor

Güllü'nün Ölümü: Soruşturma ve Kamera İncelemesi

Yalova'da hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut'un (Güllü) ölümüyle ilgili soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ekipler kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Olay ve güvenlik kameraları

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda olayla ilgili her türlü iddia derinlemesine araştırılıyor.

Tut'un evinde kurulu yapay zeka özellikli güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sistemin ses ve hareket odaklı kayıt yapabildiğini ve videodaki bazı kesintilerin bundan kaynaklandığını belirledi. Görüntüler, detaylı analiz için Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

Soruşturma kapsamında çevredeki kamera kayıt incelemeleri ve şarkıcının komşularıyla yapılan görüşmelerde, olay günü herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı tespit edildi.

Otopsi, adli incelemeler

Olayda darp izi gibi bulguya rastlanmadığı bildirildi. Şarkıcının olay anında alkol veya uyuşturucu etkisinde olup olmadığının tespiti için otopsi sırasında alınan kan örnekleri ve numunelerin incelenmesi Bursa Adli Tıp Kurumunda sürüyor.

Yakınlarının ifadeleri

Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesinde, İstanbul'daki evinde uyuduğu sırada ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in aradığını söyledi. Ablasının telefonda çığlık attığını anlattı: "(Annem düştü ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya.)" Gülter, şunları kaydetti:

"Annem 'hazır mıyız hadi kalkın oynayalım.' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Hay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir."

Olay günü evde kızı, arkadaşı ve Güllü'nün dışında bir kişinin varlığı yönündeki iddialara yönelik ise henüz herhangi bir bilgi ve delile ulaşılamadığı ifade edildi.

Olayın ayrıntıları

Şarkıcı Gül Tut (52), Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden 26 Eylül'de henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de ifadesinde annesinin Roman havası oynarken ayağını kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü aktarmıştı.

Soruşturma ve adli incelemeler devam ediyor; soruşturma makamları ve adli kurumların değerlendirmeleri olayın kesin nedenini açıklayana dek çalışmalarını sürdürecek.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan'dan Sert Çıkış: Gazze, Suriye, Libya ve Somali Eleştirilerine Yanıt
2
Samsun'da Kamyonetin Çarptığı 2 Çocuk Yaşamını Yitirdi
3
Türkiye'nin Plastik Kirliliğiyle Mücadelesi: 44 Eylemlik Yol Haritası
4
Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Jandarma Şehit Oldu, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Somali'de petrol sondajı başlıyor: Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud açıkladı
6
Netanyahu: Trump Planına Göre İsrail'in Gazze İşgali Sürecek, Filistin Devleti Kurulmayacak
7
Güllü'nün Ölümü: Yalova'da Soruşturma ve AI Kamera İncelemesi Sürüyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor