Güllü'nün Ölümü: Yalova'da Soruşturma ve AI Kamera İncelemesi Sürüyor

Güllü'nün Ölümü: Soruşturma ve Kamera İncelemesi

Yalova'da hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut'un (Güllü) ölümüyle ilgili soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ekipler kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Olay ve güvenlik kameraları

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda olayla ilgili her türlü iddia derinlemesine araştırılıyor.

Tut'un evinde kurulu yapay zeka özellikli güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sistemin ses ve hareket odaklı kayıt yapabildiğini ve videodaki bazı kesintilerin bundan kaynaklandığını belirledi. Görüntüler, detaylı analiz için Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

Soruşturma kapsamında çevredeki kamera kayıt incelemeleri ve şarkıcının komşularıyla yapılan görüşmelerde, olay günü herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı tespit edildi.

Otopsi, adli incelemeler

Olayda darp izi gibi bulguya rastlanmadığı bildirildi. Şarkıcının olay anında alkol veya uyuşturucu etkisinde olup olmadığının tespiti için otopsi sırasında alınan kan örnekleri ve numunelerin incelenmesi Bursa Adli Tıp Kurumunda sürüyor.

Yakınlarının ifadeleri

Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesinde, İstanbul'daki evinde uyuduğu sırada ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in aradığını söyledi. Ablasının telefonda çığlık attığını anlattı: "(Annem düştü ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya.)" Gülter, şunları kaydetti:

"Annem 'hazır mıyız hadi kalkın oynayalım.' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Hay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir."

Olay günü evde kızı, arkadaşı ve Güllü'nün dışında bir kişinin varlığı yönündeki iddialara yönelik ise henüz herhangi bir bilgi ve delile ulaşılamadığı ifade edildi.

Olayın ayrıntıları

Şarkıcı Gül Tut (52), Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden 26 Eylül'de henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de ifadesinde annesinin Roman havası oynarken ayağını kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü aktarmıştı.

Soruşturma ve adli incelemeler devam ediyor; soruşturma makamları ve adli kurumların değerlendirmeleri olayın kesin nedenini açıklayana dek çalışmalarını sürdürecek.