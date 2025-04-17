Gülşah Adaş'ın 'Ahenk' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Ressam Gülşah Adaş’ın yağlı boya eserlerinin sergilendiği 'Ahenk' sergisi, İSKİ Kuzguncuk Kültür Evi'nde sanatseverlerle buluştu. Serginin küratörlüğünü Fatma Güllü üstlenirken, toplamda 32 eser izleyicilere sunuluyor.

Gülşah Adaş'ın Açıklamaları

Adaş, AA muhabirine verdiği röportajda sergiyi ve içeriğini detaylandırarak, su ile ilgili iki farklı cephe olduğunu belirtti. "Bir tanesinde suyun ihtişamı, coşkusu, fırtınası, insanın ruhunda yarattığı enerjiler var. Tam karşısındaki duvarda ise sudaki dinginliği görmekteyiz. İkisini de yakalamayı amaçladım. Mimari dokudan oluşan bir İstanbul köşesi hazırladım; burada Galata Kulesi, Ayasofya Cami ve Ortaköy Camisini resmettim. Farklı teknikleri harmanladım," dedi.

Mescid-i Aksa Mesajı

Adaş, sergide yer alan Mescid-i Aksa tablosuna atıfta bulunarak, "Bu konu hepimizin haddinden fazla hassas. Aksa’yı çalışmak istedim çünkü bu sırada yaşananları içimde hissettim. Hiçbir şey yapamıyorsak bile kalben tepkimizi göstermeliyiz. Katliamların durmasını diliyorum. Resmimle bu duyguya ses vermek istedim," şeklinde konuştu.

Sanatın Gücü

Adaş, sanatın toplumsal olayları anlatmadaki önemine dikkat çekti. "Herkes gücü yettiğince durumu ifade etmeli. Bir ressam resmiyle, bir yazar kalemiyle bunu yapmalı. Biz orada savaşma imkânına sahip değiliz ama ben sesimi resmimle duyurmaya çalışıyorum," ifadelerini kullandı.

Sanat Hayatı ve Ahenk Teması

Gülşah Adaş, sanatı hayatının merkezine koyduğunu ve tuvali, boyayı kullanarak adeta onlarla sohbet ettiğini belirtti. "Sanatımda kullanılacak eserlerin birleştiğine inandığım için 'Ahenk' ismini tercih ettim. Sergide su, mimari ve doku ana temalarını görmekteyiz," dedi. Adaş ayrıca, sergide farklı tarzlarda birçok eser bulunduğunu vurguladı.

Serginin Ziyaret Süresi

'Ahenk' sergisi, 19 Nisan'a kadar, İSKİ'nin, İstanbul'un su mirasını korumak ve tanıtmak amacıyla açmış olduğu İSKİ Kuzguncuk Kültür Evi'nde görülebilecek.

Gülşah Adaş Hakkında

1976 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelen Gülşah Adaş, 1996'da İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu ve 2018'de resim yapmaya başladı. Yağlı boya sanatına odaklanan sanatçı, bugüne kadar üç farklı sergi gerçekleştirdi.

Ressam Gülşah Adaş'ın yağlı boya eserlerinin sergilendiği "Ahenk" sergisi İSKİ Kuzguncuk Kültür Evi'nde sanatseverlerle buluştu. Adaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ressam Gülşah Adaş'ın yağlı boya eserlerinin sergilendiği "Ahenk" sergisi İSKİ Kuzguncuk Kültür Evi'nde sanatseverlerle buluştu. Adaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.