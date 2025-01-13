Gülsin Onay, Üç Şehirde Unutulmaz Konserler Verecek

Dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, bu ay müzikseverlerle üç ayrı şehirde buluşmaya hazırlanıyor. Onay, 22 Ocak tarihinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda keman sanatçısı Erkin Onay ve viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil ile birlikte bir trio konseri verecek.

Konserin merkezinde, ünlü besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserlerinden biri olan Piyano Trio yer alacak. Bunun yanı sıra, Ahmed Adnan Saygun, Ekrem Zeki Ün ve Bogatay Köprülü'nün eserleri de dinleyicilere sunulacak.

Gülsin Onay, 25 Ocak’ta Bodrum’da Inspera Bodrum Kültür Sanat Merkezinde solo performans sergileyecek. Bu özel gecede, Onay'ın piyano resitalinin yanı sıra, müzik felsefecisi Prof. Uğur Ekren ile bir sohbet de gerçekleştirilecek.

Son olarak, 27 Ocak’ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın doğum yıl dönümünde düzenlenen özel bir konserde müzikseverlerin karşısında olacak. Bu konserde, Orkestra Akademisi eşliğinde ünlü bestecinin 20 numaralı piyano konçertosu seslendirilecek.