Gümrük'te lüks araç operasyonu: Irak'tan Türkiye'ye kaçak olarak getirilen araçlara el konuldu

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gümrük muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrollerde, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen 49 araç yakalandı. Araçların yaklaşık 445 milyon lira değerinde olduğu belirlendi.

Gümrük'te lüks araç operasyonu: Irak'tan Türkiye'ye kaçak olarak getirilen araçlara el konuldu
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Ticaret Bakanlığı, Irak'tan Habur Gümrük Kapısı'ndan gelen ve "Turistik Kolaylıklar Kapsamı Taşıtlara Tanınan Haklar" kapsamında Türkiye'ye sokulmak istenen lüks araçlarla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Kişilerin, araçları yurda sokmak için ilgili tebliğe aykırı olarak “yurt dışında olmadıkları halde kendilerini yurt dışındaymış gibi göstererek 185 gün şartını kabul ettirmeye çalıştıkları” incelemelerde ortaya çıktı.

kaçak araçlar

12 MİLYON DEĞERİNDE 2 ARACA EL KONULDU

Gümrük Muhafaza ekipleri, usulsüz şekilde yurda sokulmaya çalışılan 2 lüks otomobile el koydu. Ele geçirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 249 bin lira olduğu tespit edildi.

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçak yollarla Türkiye'ye sokmaya çalışılan araçlar hakkında elektronik programlar kullanarak inceleme yaptı.

PASAPORTTAN PASAPORTA DEVİR İLE 47 ARAÇ

Yurda ilk girişte veya sonrasında pasaporttan pasaporta devir yapılarak Türkiye'de kalma süreleri usulsüzce uzatılan 47 araç, ayrıntılı araştırmayla tespit edildi. Olayla ilgili Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı adli işlem başlattı. Karasu Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 47 araca el konuldu. 54 kişi şüpheli olarak ifade verdi. Ele geçirilen araçların yaklaşık 433 milyon 500 bin lira değerinde olduğu ortaya çıktı.

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