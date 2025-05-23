Gümülcine'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlediği etkinlikle davetlilere Türk mutfağının zenginliklerini tanıttı. Gümülcine'deki Başkonsolosluk binasında gerçekleşen organizasyonda, Türk geleneksel yemekleri ve tatlıları özel olarak hazırlanarak sunuldu.

Etkinliğe katılan Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda Batı Trakyalı Türk, Türk mutfağının tadını çıkarma fırsatını buldu. Misafirlere, özenle hazırlanmış yemeklerin yanı sıra, bu geleneksel lezzetlerin tarihsel kökenleri hakkında önemli bilgiler verildi.

Başkonsolos Ünal'ın Mesajı

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkonsolos Aykut Ünal, Türk mutfağını bir aşk hikayesi olarak tanımladı. Ünal, zengin lezzetlerin kültürel derinliğini vurgulayarak mizahi bir dille sunum yaptı.

Ünal, Türk mutfağının çeşitliliğine dikkat çekerken dönerin farklı sunum biçimlerini örneklerle anlattı: "Ekmek arası döner, acelem var diyenlerin seçimidir. Dürüm ise kararlıdır ve duyguları sarar. Ama tabakta döner, felsefe yapar; 'Ben burada sabitim' der."

Etkinlik, Türk mutfağının sadece lezzet değil, aynı zamanda kültürel bir değer taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Davetliler, bu özel günde Türk mutfağının tadını çıkarırken, kültürel mirasa olan bağlılıklarını da pekiştirmiş oldular.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenledi. Gümülcine'de bulunan Başkonsolosluk binasında gerçekleşen organizasyonda, Türk mutfağının zenginliği ve geleneksel lezzetleri davetlilere tanıtıldı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenledi. Gümülcine'de bulunan Başkonsolosluk binasında gerçekleşen organizasyonda, Türk mutfağının zenginliği ve geleneksel lezzetleri davetlilere tanıtıldı.