Gümüşhane'de Belediye Aracı ile Jandarma Minibüsü Çarpıştı: 2 Asker Yaralandı

Kelkit'te belediye makam aracı ile jandarma minibüsü çarpıştı; araç devrildi, 2 asker yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 20:39
Kelkit / Gümüşhane

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi 17 Şubat Bulvarı Jandarma Kavşağı’nda meydana geldi.

Gökay N. (20) idaresindeki Gümüşgöze Belediyesine ait 29 TOG 002 plakalı makam aracı, Halil D. (27) yönetimindeki 29 JAA 118 plakalı jandarma minibüsüne sağ taraftan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle jandarma minibüsü yan yattı. Kazada 2 asker yaralandı: jandarma personeli Halil D. ile Abdulmuttalip Ç. (27).

Yaralı askerler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

