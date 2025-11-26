Gümüşhane'de Bıçaklı Saldırı: Esnaflar Meyve Kasasıyla Saldırganı Etkisiz Hale Getirdi

Gümüşhane'de boşanma aşamasındaki eşin bıçaklı saldırısında çevre esnafı meyve kasalarıyla müdahale etti; saldırgan gözaltına alındı, yaralı Trabzon'a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 23:44
Karaer Mahallesi'nde yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı

Gümüşhane’nin Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.K. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi 29 yaşındaki N.K.'ye bir iş yerinin önünde aniden saldırdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, N.K.'nin arkadaşlarıyla konuştuğu sırada saldırganın arkadan yaklaştığı ve kadını defalarca bıçakladığı görülüyor. Olayı gören vatandaşlar hızla müdahale etti.

Çevredeki esnafın meyve kasalarıyla saldırganı etkisiz hale getirdiği anlar kameraya yansıdı. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralanan N.K., ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; tedavisinin devamı için Trabzon'a sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. N.K.'nın 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

