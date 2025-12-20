DOLAR
Gümüşhane'de Camiye Giren Yavru Kedi Vaaz Sırasında Cemaatle Oyun Oynadı

Gümüşhane Karşıyaka Camii'ne giren yavru kedi, vaaz sırasında cemaatle ve tesbihlerle oynayarak tebessüm yarattı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:00
Karşıyaka Camii'nde tesbihle oynayan kedinin sevimli anları tebessüm yarattı

Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesi'ndeki Karşıyaka Camii'ne cuma namazı öncesi verilen vaaz esnasında giren yavru kedi, saflar arasında dolaşarak cemaatle oyun oynadı.

Vaaz sırasında cami içinde dolaşan kedi, saf arasında oturan vatandaşların yanına gelerek zaman zaman tesbihlerle oynadı. Cemaatin dikkatini çeken bu sevimli görüntüler, vatandaşlar arasında tebessümle karşılandı.

Yavru kedinin cami içindeki hareketleri, camide bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ersin Çoban, kedinin o anlarını kayda alırken şunları söyledi: "Cuma namazının ilk 4 rekatını kılarken kedinin saflar arasından geçtiğini gördüm. Biraz çekingendi hoca vaaz verirken safların arasına iyice girdiğini gördüm. Biraz da oyuncu olduğunu fark ettim. O ara vaazı dinleyemedim ama kediyle orada tatlı bir vakit geçirdik"

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

